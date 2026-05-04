بعد تكرار الاعتداءات|ماذا قررت التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس الخاصةوالدولية؟

ياسمين بدوي

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك لائحة ضوابط وضعتها الوزارة للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة والدولية ، بعد تكرار وقائع الاعتداء على أجساد الطلاب مؤخراً بالمدارس الخاصة والدولية ، مؤكداً ان هذه الضوابط شملت ما يلي :

* إلزام المدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء.

* تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.

* إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق –خدمات معاونة.... إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.

* إدارج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين على أن تشمل التوعية (الأطفال – المعلمين –الإخصائيين – الإداريين – العمال – أولياء الأمور).

* إطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والأباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل.

* يمنع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة ٥ مساءًا وفي أيام العطلات الرسمية فقط.

* يمنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتي مغادرة آخر طالب.

* يمنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية.

* إلزام جميع المدارس بتواجد عدد ( ٢ ) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل.

* إعطاء مهلة أسبوعين؛ لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين.

* اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم.

* مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة ١:٦

* يمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة.

* يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.

* يحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة.

* التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء.

* التأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.

أحدث الوقائع

وكان قد وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع مدرسة "هابي لاند" الخاصة بمحافظة الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك على إثر واقعة اعتداء جسدي من قبل أحد المسئولين بالمدرسة على احدى الطالبات.

كما وجه  الوزير محمد عبد اللطيف بإدارة المدرسة من قبل لجنة بالوزارة مع إحالة كافة المسئولين بالمدرسة للشئون القانونية بالوزارة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن مثل هذه الوقائع تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم التربوية والأخلاقية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، ولن يتم التهاون معها تحت أي ظرف، مشددًا على أن سلامة الطلاب وحمايتهم تأتي على رأس أولويات الوزارة.

بورش
نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير
جانب من المناقشة
ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان اسود مكشوف|شاهد
