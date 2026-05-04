أسبوع شتاء وآخر صيف.. الأرصاد تكشف أسباب التقلبات الجوية

كشفت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تطورات ومستجدات حالة الطقس وموعد انتهاء موجة التقلبات الجوية، وذلك بعد شعور المواطنين أن هذا الأسبوع به ارتفاعات في درجات الحرارة والأسبوع الذي يأتي بعده يكون منخفض الحرارة.



وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أننا في فصل الربيع الذي يشهد تقلبات جوية، وأن هذه التقلبات تكون سريعة، وأن الجميع شاهد الارتفاعات في درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي، وتجاوزها 30 درجة ووصولها إلى 40 درجة في بعض المحافظات.



وأضافت خلال لقاء من داخل هيئة الارصاد، عرض ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن البلاد خلال هذه الفترة عادت فيها درجات الحرارة إلى الانخفاض، وأن الجميع عاد خلال هذه الفترة إلى ارتداء الملابس الشتوية، أو على الأقل ارتداء جاكت.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في القاهرة خلال الأيام الحالية تسجل بين 24 و25 درجة، وأنه خلال الأسبوع المقبل ستكون هناك ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة، ولذلك على الجميع توخي الحذر ومتابعة الحالة الجوية بشكل مستمر.



ولفتت إلى أن بعض المحافظات، منها مطروح والإسكندرية، شهدت بعض الأمطار، وأن هناك محافظات أخرى ستشهد رياحًا محمّلة ببعض الأتربة، وأن بعض محافظات جنوب البلاد تتأثر بالرمال والأتربة.