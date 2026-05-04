الحرس الثوري الإيراني: نحافظ بشكل كامل على أمن مضيق هرمز ونديره بكفاءة عالية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "الحرس الثوري الإيراني" أنه يحافظ بشكل كامل على أمن مضيق هرمز ويديره بكفاءة عالية.

أعلنت أكسيوس، أن المبادرة الجديدة المتعلقة بمضيق هرمز لن تشمل بالضرورة مرافقة سفن أمريكية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بأن السلطات في طهران نفذت حكم الإعدام بحق ثلاثة رجال، بعد إدانتهم بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة شهدتها البلاد خلال شهر يناير الماضي.

وفي سياق آخر، قدّر الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) داني سيترينوفيتش أن النظام في إيران لا يبدو في وارد الاستسلام أو رفع الراية البيضاء في ظل الضغوط الحالية، سواء السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية.

وفي مقابلة إذاعية، أوضح سيترينوفيتش أن كل طرف في الصراع يفترض أن الطرف الآخر قادر على تحمّل مزيد من الضغوط، وهو ما يعقّد مسار المفاوضات الجارية ويجعل الوصول إلى تسوية أكثر صعوبة.