إصابة 11 شخصا جراء 868 غارة روسية على منطقة زابوروجيا الأوكرانية

أفادت السلطات الأوكرانية بأن القوات الروسية شنت 868 هجوما على منطقة زابوروجيا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما أسفر عن إصابة 11 شخصا، بينهم طفلان.

وقال حاكم المنطقة إيفان فيدوروف في بيان: إن الهجمات استهدفت 51 بلدة، وشملت 30 غارة جوية طالت عدة مناطق، من بينها نوفوميكولايفكا وكوميشوفاخا وأوريكيف.





وأضاف أن القوات الروسية نفذت كذلك نحو 630 هجوما باستخدام طائرات مسيرة من أنواع مختلفة استهدفت مناطق متعددة في الإقليم، إلى جانب تسجيل ست ضربات باستخدام راجمات الصواريخ، و202 ضربة مدفعية.





وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المفاوضات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في فبراير عام 2022، وتسببت في دمار واسع ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وسط استمرار الخلافات بشأن السيادة على الأراضي التي تطالب بها روسيا، وترفض أوكرانيا التنازل عنها، مما يعوق التوصل إلى اتفاق سلام شامل.