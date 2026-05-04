قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكراه.. قصة زيجات محمد عبد الوهاب الثلاث ومواقفه الإنسانية
بسبب الأمطار الغزيرة.. غرق شخصين في ولاية فلوريدا الأمريكية
ماكرون: لن نشارك في الخطة الأمريكية الجديدة بشأن مضيق هرمز
«السند الحقيقي».. كيف صنعت نهلة توفيق استقرار هاني شاكر طيلة حياته؟
سهام صالح تكشف مفاجأة قوية بشأن مدير الكرة الجديد بالأهلي
كيف يفكر الأهلي فى هيكلة قطاع الكرة.. وما هو الموعد المحدد لحسم مصير الجهاز الفني؟
بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو
مش هيتكرر تاني.. كلمات مؤثرة من نهاد سمير عن الراحل هاني شاكر
ابعد الموبايل عنك وأنت نايم.. نصائح مهمة لتجنب حرائق الصيف بسبب الأجهزة الكهربائية
ماكرون يحث الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح منسقة لمضيق هرمز
ماكرون: لن نشارك في الخطة الأمريكية الجديدة بشأن مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني: نحافظ بشكل كامل على أمن مضيق هرمز ونديره بكفاءة عالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

«السند الحقيقي».. كيف صنعت نهلة توفيق استقرار هاني شاكر طيلة حياته؟

«السند الحقيقي».. كيف صنعت نهلة توفيق استقرار هاني شاكر طيلة حياته؟
«السند الحقيقي».. كيف صنعت نهلة توفيق استقرار هاني شاكر طيلة حياته؟
ولاء عادل

في صورة إنسانية لافتة داخل الوسط الفني، تبرز العلاقة التي جمعت بين هاني شاكر وزوجته نهلة توفيق كإحدى أكثر قصص الارتباط استقرارًا، بعدما امتدت لأكثر من أربعين عامًا، متجاوزة ضغوط الشهرة وتحديات الحياة.

بداية عفوية تحولت إلى عمر مشترك


تعود تفاصيل البداية إلى أوائل الثمانينيات، حين لفتت نهلة انتباه هاني شاكر خلال مناسبة اجتماعية، لتنشأ بينهما علاقة عاطفية سرعان ما تُوّجت بالزواج عام 1982. ومنذ تلك اللحظة، أصبحت شريكة حقيقية في رحلة امتزجت فيها تفاصيل الحياة اليومية بنجاحاته الفنية.

دعم يتجاوز حدود العلاقة التقليدية


حرص هاني شاكر على التأكيد في أكثر من مناسبة أن زوجته تمثل عنصرًا أساسيًا في توازنه النفسي والمهني، واصفًا إياها بأنها السند والداعم الأول. كما أشار إلى أن وجودها يمنحه طاقة إيجابية، خاصة أثناء وقوفه على المسرح.

ولم يقتصر دورها على الجانب المعنوي فقط، بل امتد إلى متابعة تفاصيل مشواره الفني، حيث كان يثق في رأيها ويعتبرها ناقدة صادقة تساعده على تقييم أعماله.

التفاهم مفتاح الاستمرار


تميّزت العلاقة بينهما بدرجة عالية من التفاهم والاحتواء، وهو ما اعتبره هاني شاكر العامل الأهم في استمرار زواجهما طوال هذه السنوات. فقد استطاعا معًا تجاوز الأزمات والضغوط، والحفاظ على توازن واضح بين حياتهما الخاصة ومتطلبات العمل الفني.

أسرة قوية رغم الألم


أثمر هذا الزواج عن ابنهما شريف وابنتهما دينا، التي رحلت عام 2011 بعد صراع مع المرض، في تجربة إنسانية صعبة تركت أثرًا عميقًا، لكنها أظهرت في الوقت نفسه قوة الترابط داخل الأسرة.

حضور دائم ودعم في الأزمات


حرصت نهلة توفيق على التواجد المستمر إلى جانب زوجها، سواء في حفلاته أو خلال مسيرته الفنية بشكل عام، كما لعبت دورًا مهمًا في طمأنة الجمهور أثناء أزماته الصحية، من خلال نقل تفاصيل حالته عبر مقربين، من بينهم الفنانة نادية مصطفى.

نموذج للوفاء والاستقرار


على مدار سنوات طويلة، ظلت هذه العلاقة مثالًا يُحتذى به في الوفاء داخل الوسط الفني، حيث عبّر هاني شاكر عن عمقها بكلمات بسيطة، مؤكدًا أنها ليست فقط زوجته، بل أقرب إنسانة إليه وصديقته قبل أي شيء، في قصة تثبت أن قوة العلاقات تقاس بقدرتها على الصمود أمام التحديات.

هاني شاكر نهلة توفيق زوجة هاني شاكر أبناء هاني شاكر وفاة ابنة هاني شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: تقويم النفس بداية إصلاح العالم

الصلاة

ما حكم تأخير الصلاة بسبب الدراسة أو العمل؟.. أمين الفتوى يجيب

الخطوبة

هل تُفسخ الخطوبة بسبب الكذب؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

منافسة بنتلي.. شاهد سيارة جاجوار الجديدة بقوة 1000 حصان

جاجوار
جاجوار
جاجوار

وداعا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج أشهر سياراتها للأبد

بورش
بورش
بورش

جرأة وجمال.. نسرين أمين تثير الجدل في ظهورها الأخير

نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير
نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير
نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير

رسالة ماجستير بجامعة الزقازيق حول تأثير الدعم الاجتماعي على ومواجهة الشائعات

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد