«السند الحقيقي».. كيف صنعت نهلة توفيق استقرار هاني شاكر طيلة حياته؟

في صورة إنسانية لافتة داخل الوسط الفني، تبرز العلاقة التي جمعت بين هاني شاكر وزوجته نهلة توفيق كإحدى أكثر قصص الارتباط استقرارًا، بعدما امتدت لأكثر من أربعين عامًا، متجاوزة ضغوط الشهرة وتحديات الحياة.

بداية عفوية تحولت إلى عمر مشترك



تعود تفاصيل البداية إلى أوائل الثمانينيات، حين لفتت نهلة انتباه هاني شاكر خلال مناسبة اجتماعية، لتنشأ بينهما علاقة عاطفية سرعان ما تُوّجت بالزواج عام 1982. ومنذ تلك اللحظة، أصبحت شريكة حقيقية في رحلة امتزجت فيها تفاصيل الحياة اليومية بنجاحاته الفنية.

دعم يتجاوز حدود العلاقة التقليدية



حرص هاني شاكر على التأكيد في أكثر من مناسبة أن زوجته تمثل عنصرًا أساسيًا في توازنه النفسي والمهني، واصفًا إياها بأنها السند والداعم الأول. كما أشار إلى أن وجودها يمنحه طاقة إيجابية، خاصة أثناء وقوفه على المسرح.

ولم يقتصر دورها على الجانب المعنوي فقط، بل امتد إلى متابعة تفاصيل مشواره الفني، حيث كان يثق في رأيها ويعتبرها ناقدة صادقة تساعده على تقييم أعماله.

التفاهم مفتاح الاستمرار



تميّزت العلاقة بينهما بدرجة عالية من التفاهم والاحتواء، وهو ما اعتبره هاني شاكر العامل الأهم في استمرار زواجهما طوال هذه السنوات. فقد استطاعا معًا تجاوز الأزمات والضغوط، والحفاظ على توازن واضح بين حياتهما الخاصة ومتطلبات العمل الفني.

أسرة قوية رغم الألم



أثمر هذا الزواج عن ابنهما شريف وابنتهما دينا، التي رحلت عام 2011 بعد صراع مع المرض، في تجربة إنسانية صعبة تركت أثرًا عميقًا، لكنها أظهرت في الوقت نفسه قوة الترابط داخل الأسرة.

حضور دائم ودعم في الأزمات



حرصت نهلة توفيق على التواجد المستمر إلى جانب زوجها، سواء في حفلاته أو خلال مسيرته الفنية بشكل عام، كما لعبت دورًا مهمًا في طمأنة الجمهور أثناء أزماته الصحية، من خلال نقل تفاصيل حالته عبر مقربين، من بينهم الفنانة نادية مصطفى.

نموذج للوفاء والاستقرار



على مدار سنوات طويلة، ظلت هذه العلاقة مثالًا يُحتذى به في الوفاء داخل الوسط الفني، حيث عبّر هاني شاكر عن عمقها بكلمات بسيطة، مؤكدًا أنها ليست فقط زوجته، بل أقرب إنسانة إليه وصديقته قبل أي شيء، في قصة تثبت أن قوة العلاقات تقاس بقدرتها على الصمود أمام التحديات.