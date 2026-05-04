وزيرا خارجية باكستان وإيران يبحثان جهود إنهاء الحرب

ناقش وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، تطورات الجهود الإقليمية والدبلوماسية في المنطقة، ومستجدات التوصل لتسوية بين إيران وأمريكا.

وتعد باكستان وسيط السلام الرئيسي فيما يخص جلب الطرفين الإيراني والمعتدي الأمريكي بصحبة حليفه الإسرائيلي والذي دفع بالأساس واشنطن للاعتداء على إيران.

وقال إسحاق دار، إن الحديث تناول الأوضاع في المنطقة وجهود باكستان الدبلوماسية، ومحاولات تثبيت الاستقرار في المنطقة.

وأكد دار، على أن باكستان ستواصل دورها وجهودها في تأكيد جهود السلام وتعزيزها والوصول إليها وأن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل سلمي للقضايا الشائكة.

من جانبه، عبر عراقجي عن تقديره للجهود الباكستانية لاقرار تسوية مع أمريكا ولدور باكستان في الوساطة رغم ما يعتريها من متغيرات.

وقال عراقجي: ناقشت في اتصال مع نظيري الباكستاني التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.