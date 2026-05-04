خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

يكثف نادي الزمالك محاولاته، من أجل تجهيز قائد الفريق عمر جابر، للمشاركة في مواجهتي نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بعد غيابه عن مباراة القمة ضد الأهلي بداعي الإصابة، التي تعرض لها في لقاء إنبي.

وكتب تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "محاولات مكثفة لتجهيز عمر جابر لنهائي الكونفدرالية".

ويواجه نادي الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم السبت القادم الساعة العاشرة مساءً على ملعب 5 جويلية بينما ستكون مباراة مباراة الإياب الحاسمة في القاهرة يوم 16 مايو .

