الإسكان الاجتماعي: تسليم 700 ألف وحدة ودعم يصل إلى 160 ألف جنيه للمواطنين

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق منذ تأسيسه عام 2014 يعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ مشروع «سكن كل المصريين»، الذي يستهدف توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي الدخل، حيث تم إنشاء نحو مليون وحدة سكنية.



وقالت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد» على قناة «المحور»، أن الصندوق نجح في تسليم وحدات سكنية لنحو 700 ألف أسرة، بما يعادل أكثر من 3.5 مليون مواطن، جميعها مجهزة بكامل الخدمات، وهو ما يدفع إلى التوسع في الطروحات الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.



وأضافت أن آليات العمل تعتمد على مستوى دخل المواطن، مشيرة إلى أن بعض الحالات، خاصة ضمن الحد الأدنى للأجور، تحصل على دعم نقدي يصل إلى 160 ألف جنيه.

تُطرح بنظام التمويل العقاري



ولفتت إلى أن الوحدات تُطرح بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على مدد تصل إلى 20 عامًا، وبفائدة متناقصة تبلغ 8%، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.