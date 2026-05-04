26 نسخة.. كاديلاك تقدم إصدارا خاصا للمشاركة في سباقات فورمولا 1
صبري طلبه

تستعد كاديلاك لخطوة غير مسبوقة في تاريخها، حيث تسجل أول مشاركة رسمية لها في بطولة الفورمولا 1 العالمية، وبهذه الخطوة تؤكد العلامة الأمريكية توجهها نحو تعزيز حضورها في عالم رياضة المحركات.

 وقررت كاديلاك توثيق هذه اللحظة عبر إصدار خاص يحمل طابعاً حصرياً، حيث اختارت أن تحتفي بمشاركتها عبر تقديم نسخة استثنائية من طراز CT5-V بلاك وينج، مع حصر الإنتاج في 26 سيارة فقط موجهة لأسواق الولايات المتحدة وكندا. 

أداء كاديلاك CT5-V وحزمة Precision Package

وتأتي النسخة الخاصة كاديلاك CT5-V بلاك وينج مزودة بحزمة Precision Package، والتي تركز على تحسين الأداء على الحلبات والطرق السريعة، وتشمل هذه الحزمة نظام تعليق عالي الكفاءة مصمم للتعامل مع الظروف الرياضية، إلى جانب إطارات ميشلان من فئة Pilot Sport Cup 2 R، المعروفة بقدرتها القوية.

كما تم تزويد السيارة بمكابح كربون سيراميك لتعزيز قوة التوقف، إضافة إلى عجلات رياضية وجناح خلفي يعزز الثبات عند السرعات العالية.

محرك كاديلاك CT5-V بلاك وينج

تعتمد السيارة كاديلاك CT5-V بلاك وينج على محرك V8 بسعة 6.2 لتر، تم تطويره بالتعاون مع مهندسي قسم السباقات في جنرال موتورز، ليولد قوة تصل إلى 685 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 912 نيوتن متر، هذه الأرقام تضع السيارة في صدارة سيارات السيدان عالية الأداء لدى العلامة، كما زُودت بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات.

تصميم كاديلاك CT5-V بلاك وينج

يحمل التصميم الخارجي للسيارة كاديلاك CT5-V بلاك وينج ملامح هجومية واضحة، حيث تأتي الواجهة الأمامية مزودة بفتحات تهوية متعددة لتحسين تدفق الهواء وتبريد المكونات الميكانيكية.

كما دعمت بمصابيح أمامية حادة مزودة بتقنية LED مع الخطوط الانسيابية للهيكل، ومرايا جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، إلى جانب مستشعرات أمامية وخلفية.

ولم تغفل كاديلاك عن الجوانب الانسيابية، حيث أضافت دعامات أمامية وخلفية وجانبية في الجزء السفلي من الهيكل، بهدف تحسين تدفق الهواء وزيادة الثبات عند السرعات المرتفعة، وهذه العناصر لا تقتصر على الجانب الجمالي، بل تلعب دوراً وظيفياً في دعم الأداء العام، بما يتماشى مع طبيعة السيارة المرتبطة بعالم السباقات.

