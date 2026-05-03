قدرات خارقة للتسارع .. مواصفات بوجاتي شيرون Super Sport

تعتبر بوجاتي شيرون Super Sport واحدة من أبرز سيارات الفئة الخارقة التي تُبنى وفق معايير هندسية خاصة، وتحت إصدارات محدودة، حيث لا يقتصر الهدف على تحقيق أرقام مرتفعة فحسب، بل الوصول إلى توازن يجمع بين القوة والاستقرار عند السرعات العالية، إلى جانب التصميم العصري والتجهيزات عالية الأداء.

أبعاد بوجاتي شيرون Super Sport

يبلغ طول بوجاتي شيرون Super Sport نحو 4544 مم، مع عرض يصل إلى 2038 مم وارتفاع منخفض عند 1212 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2711 مم، ويبلغ وزن السيارة نحو 1180 كجم، وتكتمل الملامح الخارجية بعجلات قياس 20 بوصة وإضاءة كاملة بتقنية LED.

منظومة دفع استثنائية بمحرك W16

تعتمد السيارة بوجاتي شيرون Super Sportعلى محرك احتراق داخلي بتصميم W16 بسعة 8.0 لتر، مدعوم بأربعة شواحن توربينية، ما يتيح إنتاج قوة تصل إلى 1577 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 1600 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات، يعمل بالتوازي مع نظام دفع كلي للعجلات.

تسارع بوجاتي شيرون Super Sport الخارقة

تظهر القدرات الحقيقية للسيارة في أرقام الأداء، حيث يمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال 2.4 ثانية، أما السرعة القصوى فتصل إلى 440 كم في الساعة، ما يضعها ضمن قائمة محدودة من السيارات التي تقترب من هذه السرعات.

مواصفات بوجاتي شيرون Super Sport

يحمل التصميم الخارجي طابعًا رياضيًا واضحًا، مع خطوط انسيابية تهدف إلى تحسين تدفق الهواء حول السيارة، مع الارتكاز على جنوط رياضية، وفتحات تهوية تعمل على كفاءة التبريد والأداء الديناميكي، بينما تتجه المقصورة نحو الطابع الرياضي مع التركيز على السائق.

وتوفر السيارة بوجاتي شيرون Super Sportمجموعة من أنظمة التحكم التي تساعد على إدارة القوة الكبيرة الصادرة من المحرك، إلى جانب تجهيزات أمان تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيارة في مختلف الظروف.