قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سيارة صلاح الفاخرة تعود وتخطف الأنظار.. كم يبلغ سعرها؟

رولز رويس سبيكتر
صبري طلبه

يهتم متابعي كرة القدم بأخبار النجوم والمشاهير داخل وخارج المستطيل الأخضر، وخاصة عندما يتعلق الأمر بعالم السيارات، فإن العديد من المتابعين يحبون أن يروا سيارة نجمهم المفضل، إلى جانب التعرف على ذوقه الخاص وسط التطور الكبير الذي يشهده قطاع تصنيع السيارات.

وظهر النجم العالمي المصري محمد صلاح، وهو يقود سيارة فارهة من طراز رولز رويس سبيكتر، والتي تعد واحدة من أفخم السيارات حول العالم، وجاء هذا الظهور بعد الإصابة التي تعرض لها أمام فريق كريستال بالاس.

سيارة محمد صلاح الكهربائية 

تنتمي سيارة محمد صلاح إلى طرازات الفئة الفاخرة، إلى جانب تمتعها بقدرات النقل النظيف، حيث تعتمد من الناحية الفنية على الطاقة الكهربائية، وهي من طراز رولز رويس سبيكتر تحديدًا.

تستمد السيارة رولز رويس سبيكتر قوتها من محركات كهربائية بالكامل، حيث يمكنها إنتاج قوة إجمالية قدرها 584 حصانًا، مع نظام الدفع الكلي للعجلات، بينما يصل العزم الاقصى للدوران إلى 663 نيوتن متر، وبالطبع مع ناقل سرعات أوتوماتيكي كهربائي.

مدى وتسارع رولز رويس سبيكتر

يصل مدى قيادة السيارة رولز رويس سبيكتر إلى 530 كيلومتر تقريبًا، حيث زودت ببطارية سعة 102 كيلووات/ساعة، وبهذه القدرات الفنية تستطيع أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 4.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

تصميم وتجهيزات رولز رويس سبيكتر

تعتمد رولز رويس سبيكتر لغة تصميم عصرية مع جانب كبير من الفخامة المعروفة عن علامة RR الإنجليزية، حيث تأتي بمقدمة تتسم بالشراسة، بالإضافة إلى الارتكاز على جنوط ذات مظهر هندسي يجمع بين الاناقة والجانب الرياضي.

وتقدم رولز رويس سبيكتر بمجموعة كبيرة من التجهيزات التي تتضمن وسائل الحماية والأمان، أبرزها منظومة الوسائد الهوائية، ومستشعرات الحركة، كاميرات المتابعة، بالإضافة إلى شاشة لعرض الوسائط وأنظمة صوتية متقدمة، ومكيف هواء أوتوماتيكي الأداء.

سعر سيارة رولز رويس سبيكتر الكهربائية عالميًا 

تقدم رولز رويس سبيكتر في السوق العالمي بسعر يبدأ من 330 ألف جنيه إسترليني تقريبًا.

رولز رويس سبيكتر رولز رويس سبيكتر سعر رولز رويس سبيكتر سيارة محمد صلاح سعر سيارة محمد صلاح سيارة محمد صلاح الكهربائية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

فرح شعبان تثير تفاعل متابعيها بعد ظهورها بفستان زفاف

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

