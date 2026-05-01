أرتيتا يطالب لاعبي آرسنال بالتركيز على لقب الدوري قبل مواجهة فولهام

حث ميكل أرتيتا مدرب آرسنال لاعبيه اليوم الجمعة، على إعادة التركيز على سعيهم للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك قبل استضافة فولهام غدا السبت، بعد أيام من التعادل 1-1 مع أتليتيكو مدريد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ودخل مشوار آرسنال نحو تحقيق لقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكثر من عقدين من الزمن مرحلة نهائية متوترة، مع محاولة فريق المدرب أرتيتا إنهاء فترة الغياب عن اللقب التي تعود إلى موسم 2003-2004 عندما لم يخسر الفريق أي مباراة.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين "التركيز على فولهام. والرغبة، الرغبة في اللعب، والرغبة في المنافسة، والرغبة في الفوز، والرغبة في الاقتراب أكثر من تحقيق حلمنا".

وأضاف "نلعب من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. هذا هو بالضبط المكان الذي أردنا أن نكون فيه. بقيت أربع مباريات. هذه هي المباراة الثانية. ونحن جاهزون للانطلاق".

وبعد أن تصدر آرسنال الترتيب لفترة طويلة، سمحت النقاط التي فقدها مؤخرا لمنافسه الرئيسي مانشستر سيتي بتقليص الفارق، ويضغط فريق المدرب بيب جوارديولا بشراسة بعد أن حقق مسيرة انتصارات مع اقتراب نهاية الموسم.

وتفصل ثلاث نقاط بين آرسنال المتصدر ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراة أقل.

وقال أرتيتا "لم يتبق لنا سوى أربع مباريات، وكل شيء على المحك، لذا لا يمكن أن يكون الوضع أفضل من ذلك".

وأكد الإسباني أن المهاجم كاي هافرتس والمدافع يورن تيمبر سيغيبان عن مباراة فولهام. ويغيب هافرتس منذ إصابته أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت الماضي، بينما يغيب تيمبر منذ مارس.

وأضاف أرتيتا أن هافرتس قد يعود للمشاركة في مباراة الإياب ضد أتليتيكو.

وقال الإسباني "كان غيابه (هافرتس) خسارة كبيرة. نحن نتحدث عن أحد أهم اللاعبين الهجوميين لدينا، وغاب لمدة سبعة أو ثمانية أشهر".

وأكمل "لن يتمكن من المشاركة في هذه المباراة، لكن نأمل أن يكون جاهزا لمباراة أتليتيكو. إنه يبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك".

ويحتل فولهام المركز العاشر برصيد 48، بفارق نقطتين عن برايتون صاحب المركز السادس، ونقطة واحدة عن بورنموث، ويتساوى مع تشيلسي وبرنتفورد، مع اشتداد المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.