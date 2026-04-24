أرتيتا يكشف عن عودة نجم أرسنال قبل مواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، عودة بوكايو ساكا، لاعب الفريق الأول إلى قائمة الجانرز استعدادًا لمواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مرحلة حاسمة من المنافسة على البريميرليج مع مانشستر سيتي.

وغاب الجناح الإنجليزي عن الملاعب منذ هزيمة أرسنال في نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي بسبب إصابة في وتر العرقوب، وخلال تلك الفترة تعثر فريق أرتيتا.

وفي غياب ساكا، خسر أرسنال ثلاث مرات في آخر خمس مباريات، وخرج من كأس الاتحاد الإنجليزي، وتراجع للمركز الثاني في ترتيب الدوري خلف سيتي.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل أن يستضيف نيوكاسل، صاحب المركز 14، غدا السبت: "من المرجح أن يكون بوكايو ضمن التشكيلة، وهذا خبر سار، منحناه بعض الوقت، وفي مرحلة ما كان يعاني للحفاظ على مستواه لأنه لم يكن مرتاحا على الإطلاق".

وتابع: "فعلنا ذلك، وحصل على العلاج المناسب، والفرصة المناسبة، كما حصل على بعض الوقت لنفسه أيضا، إنها الآن أهم فترة في الموسم، وقد عاد إلينا".

وتلقى أرسنال دفعة إضافية بعودة المدافع ريكاردو كالافيوري إلى الملاعب، رغم استمرار غياب يورين تيمبر بسبب الإصابة.

وأضاف: "أن يكون اللاعب متاحا لا يكفي. ما نحتاجه في هذه المرحلة من الموسم هو أن يكون متاحا في أفضل مستوياته، لكن على الأقل هما معنا، وبالتأكيد نحن أقوى بوجودهما، لقد افتقدناهما ونأمل أن نكون أفضل بفضل عودتهم".

فارق الأهداف

السباق على اللقب على أشده إذ يتساوى أرسنال ومانشستر سيتي برصيد 70 نقطة وفارق الأهداف، ومع ذلك، يحتل فريق بيب جوارديولا الصدارة بعد أن سجل ثلاثة أهداف أكثر.

واعتلى سيتي القمة بفوزه في المباراة المؤجلة ضد بيرنلي يوم الأربعاء، ليطيح بأرسنال الذي أمضى شهورا في صدارة الترتيب.

لكن أرتيتا نفى أن يكون اللاعبين تأثروا بفقدان الصدارة في المرحلة الأخيرة من الموسم.

وواصل: "بالنسبة لي، لا، قبل ذلك، كان التأثير النفسي هو أننا نتعرض للمطاردة، لعدة أشهر، ما هو الأفضل، وما هو الأسوأ؟ الفوز بالمباراة التالية، العامل النفسي صعب بغض النظر عن موقعك".

ومع وصول أرسنال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ يواجه أتليتيكو مدريد ذهابا الأسبوع المقبل، بدا أرتيتا متفائلا بشأن حظوظ فريقه.