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أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد جلسة اتسمت بتذبذب حاد انتهت على ارتفاع، بينما يتجه المعدن الأصفر لتسجيل خسائر أسبوعية تحت ضغط الانخفاضات في السعر العالمي للأونصة.
 

عيار 21 عند 6240 جنيها
 

افتتح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، تعاملات اليوم عند مستوى 6220 جنيهًا، ليتداول وقت إعداد التقرير عند 6240 جنيهًا، بعد أن أغلق جلسة أمس عند 6265 جنيهًا، في حين بدأها عند 6130 جنيهًا للجرام.
 

هبوط أسبوعي حاد
 

وخلال الأسبوع، سجل الذهب المحلي أدنى مستوى له عند 6035 جنيهًا للجرام، مقارنة ببداية الفترة، ليهبط إجمالي التراجع بنحو 405 جنيهات، ما يعكس حدة الضغوط البيعية التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية.
 

عودة الطلب المحلي
 

وأشارت تحليلات جولد بيليون إلى أن الانخفاضات الأخيرة دفعت المستهلكين والمستثمرين إلى العودة للشراء، خاصة على السبائك الصغيرة والعملات الذهبية بغرض الادخار، ما تسبب في تراجع المعروض وظهور قوائم انتظار لدى بعض التجار.
 

ضغط عالمي مستمر
 

وعلى الصعيد العالمي، تراجع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.4% ليسجل 4196 دولارًا، وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي ما زالت تؤثر على حركة الأسواق.
 

تقلبات وتوقعات
 

وشهدت الأسواق العالمية تذبذبًا حادًا خلال الجلسات الأخيرة، إذ سجل الذهب أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 أشهر قبل أن يتعافى مؤقتًا، فيما رجحت مؤسسات مالية استمرار الضغوط على الأسعار مع تحول المستثمرين نحو السندات والأصول ذات العائد الثابت.

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