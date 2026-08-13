تسريب خطير من داخل iOS 27 .. آبل تكشف بالخطأ عن 6 هواتف آيفون قادمة

كشفت النسخة التجريبية الخامسة من نظام iOS 27 عن تفاصيل جديدة بشأن هواتف آيفون المقبلة، بعدما عثر باحثون على إشارات مخفية داخل ملفات النظام تشير إلى ستة طرازات جديدة تستعد آبل لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وأطلقت آبل أمس النسخة التجريبية الخامسة من iOS 27 للمطورين، حيث أظهرت أكواد مخفية داخل ملفات مرتبطة بتعريفات البطارية وميزات البطارية الذكية أسماء عدد من أجهزة آيفون المستقبلية.

ستة هواتف آيفون تظهر في أكواد iOS 27

تتضمن الإشارات المكتشفة ستة طرازات، وهي:

- iPhone Air 2 ويحمل الاسم الرمزي V62

- iPhone 18 Pro بالاسم الرمزي V63

- iPhone 18 Pro Max بالاسم الرمزي V64

- iPhone 18 بالاسم الرمزي V67

- iPhone Ultra بالاسم الرمزي V68

- iPhone 18e بالاسم الرمزي V69

وتتطابق هذه الأسماء الرمزية مع تسريبات وتقارير سابقة ظهرت من مصادر مختلفة، ما يعزز التوقعات بشأن خطط آبل للجيل المقبل من هواتف آيفون.

iPhone 17 Pro

هل أكدت آبل هواتف iPhone 18 رسميا؟

رغم أن ظهور أسماء الأجهزة داخل أكواد نظام iOS لا يكشف أي معلومات بشأن مواصفاتها أو تصميمها، فإنه يعد من أقرب المؤشرات إلى التأكيد الرسمي على وجود هذه الطرازات، قبل أن تعلن عنها آبل بشكل رسمي.

كما كشفت الإصدارات التجريبية السابقة من iOS 27 عن دعم لشاشات قابلة للطي وأنظمة تعتمد على بطاريات متعددة، وهي تقنيات يعتقد أنها ستكون من أبرز مزايا هاتف iPhone Ultra المرتقب، والذي تشير التسريبات إلى أنه قد يكون أول هاتف آيفون قابل للطي.

متى تكشف آبل عن هواتف iPhone 18؟

تشير التوقعات الحالية إلى أن آبل قد تكشف عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone Ultra خلال شهر سبتمبر المقبل.

أما iPhone 18 وiPhone 18e وiPhone Air 2، فمن المتوقع أن تصل في وقت لاحق، وتحديدا خلال بداية عام 2027.

وبذلك، يبدو أن آبل تستعد لإجراء تغيير ملحوظ في استراتيجية إطلاق هواتف آيفون، مع احتمال فصل مواعيد طرح الإصدارات Pro والطرازات الأساسية، إلى جانب دخول هاتف قابل للطي إلى تشكيلة الشركة للمرة الأولى.