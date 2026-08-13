«ترى وتشعر وتستر وتحتمل».. البابا تواضروس يستعرض فضائل السيدة العذراء في إرساء «قانون الرحمة»

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ضمن سلسلة «قوانين روحية للحياة»، متناولًا في الحلقة العاشرة «قانون الرحمة»، وذلك بمناسبة صوم السيدة العذراء مريم.

وتأمل قداسة البابا في قول السيد المسيح: «فَكُونُوا رُحَمَاءَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُمْ أَيْضًا رَحِيمٌ»، موضحًا أن الرحمة ليست مجرد فعل، وإنما أسلوب حياة، مشيرًا إلى أن القساوة تحرم الإنسان من السماء، بينما الرحمة تحمل الحنو والمحبة.

وأوضح قداسته أن الرحمة ظهرت في حياة السيدة العذراء في خمس صور، فهي ترى وتشعر باحتياج الآخرين، وتتحرك لمساعدتهم، وتستر، وتحتمل، وتقود الإنسان إلى السماء، مستشهدًا بمواقف من حياة العذراء، خاصة عرس قانا الجليل وزيارتها لأليصابات.

وأشار البابا إلى أهمية زيارة المستشفيات والسجون والمقابر، للتعرف على قيمة الصحة والحرية والحياة، والتعلم من ذلك كيف يكون الإنسان أكثر رحمة بالآخرين.

أجر الرحمه عظيم

وفي ختام العظة، أوصى قداسته أبناء الكنيسة باقتناء فضيلة الرحمة خلال صوم السيدة العذراء، مؤكدًا أن الرحمة مهما كانت بسيطة فإن أجرها عظيم في السماوات.

وعقب العظة، كرّم قداسة البابا أوائل الثانوية العامة والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية، إلى جانب الفائزين في مسابقة «اعرف وافهم واكسب»، التي ينظمها مركز إيمي للتعليم المستمر.