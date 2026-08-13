جميع الأنواع مستمرة.. هيئة الدواء تحسم الجدل بشأن وقف استيراد الأنسولين

أكدت هيئة الدواء المصرية أن جميع أنواع ومستحضرات الأنسولين المسجلة والمتداولة في السوق المصري مستمرة في التوافر، ولا يوجد أي قرار بوقف استيراد أي نوع من أنواع الأنسولين.

وأوضحت الهيئة أن ما يتعلق بتوريد بعض مستحضرات الأنسولين المستوردة للجهات الحكومية يأتي في إطار سياسات التوريد والشراء الحكومي وترشيد الاعتماد على المستورد في الأصناف التي أصبح لها بديل محلي كافٍ من حيث الكميات والقدرة على تلبية احتياجات القطاع الحكومي، ولا يعني بأي حال وقف استيراد هذه المستحضرات أو منع تداولها في السوق المصري.

استمرار توفير مختلف مستحضرات الأنسولين

وتؤكد الهيئة استمرار توفير مختلف مستحضرات الأنسولين، سواء المصنعة محليًا أو المستوردة، للقطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعلية، بما في ذلك بعض مستحضرات الأنسولين طويل المفعول وبعض مستحضرات الأنسولين سريع المفعول.

وتشدد هيئة الدواء المصرية على أن زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي لا تعني إغلاق باب الاستيراد، وإنما تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي مع الحفاظ في الوقت ذاته على تعدد البدائل بنفس الكفاءة والفعالية والجودة العالمية المعتمدة لكل من المستحضرات المحلية والمستوردة واستدامة الإتاحة لكافة المستحضرات الحيوية والضرورية

وتتابع الهيئة بصورة مستمرة موقف توافر الأنسولين وسلاسل الإمداد الخاصة به، بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركات المنتجة والمستوردة، لضمان استمرارية توفير احتياجات المرضى من مختلف المستحضرات.

وتؤكد الهيئة مجددًا: لا يوجد قرار بوقف استيراد أي نوع من أنواع الأنسولين، وجميع الأصناف المستوردة مستمرة في التوافر وفقًا للضوابط والإجراءات التنظيمية المعمول بها.