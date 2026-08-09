عدم مطابقة .. تحذير عاجل لـ هيئة الدواء من تشغيلة أشهر علاج للحموضة

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها حمل رقم 74 لعام 2026 ، من تشغيلة مستحضر دوائي يستخدم لعلاج إرتجاع المريء والحموضة .

وأوضحت هيئة الدواء أن التشغيلة المذكورة تحمل رقم « 252343 » للمستحضر الدوائي «Perloc 40 mg Lyophilized powder for reconstitution for I.V infusion/injection » .

وقالت هيئة الدواء ، أن سبب سحب التشغيلة لكـــونها قد صدر لها عدم مطابقة من معامل الهيئة ، لذا تم إتخاذ قررا بوقف تداول و ضبط وتحريز التشغيلة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة .

ووجهت الهيئة نصيحة للمواطنين ، في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء باإلتصال بالخط الساخن 15301او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة .

التنبية خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط

وأكدت هيئة الدواء ،أن هذا التنبية خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام .