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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سكن لكل المصريين 9.. تفاصيل الطرح الجديد وأماكن الوحدات لمحدودي الدخل

سكن لكل المصريين ٩
سكن لكل المصريين ٩
خالد يوسف

تتسارع أنفاس الملايين من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، لتحقيق حلم العمر وتأميناً لحياة كريمة بامتلاك وحدة سكنية؛ حيث ينطلق الطرح المرتقب لشقق "سكن لكل المصريين 9" كطوق نجاة حقيقي يقدمه صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث لا يتوقف الأمر عند مجرد حجز وحدات سكنية كاملة التشطيب ومكتملة المرافق، بل يمثل فرصة استثمارية وتأمينية نادرة تحت مظلة التمويل العقاري بمدن ومحافظات مصر الجديدة، بين التسهيلات النقدية وخطط السداد الميسرة، حيث يفتح هذا الطرح أبواب الاستقرار المنشود لشريحة واسعة تسعى لبناء غدٍ أفضل.
 

موعد سحب كراسات وحجز شقق سكن لكل المصريين 9

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن جميع تفاصيل مشروع سكن لكل المصريين 9 سيتم الإعلان عنها رسميًا، بما يشمل موعد فتح باب الحجز، وعدد الوحدات السكنية المطروحة، وأسعارها، إلى جانب المدن والمحافظات المقرر طرح الوحدات بها، وذلك عقب الانتهاء من إعداد واعتماد كراسة الشروط.

وبالنسبة لموعد حجز وحدات سكن لكل المصريين 9، لم تُعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو صندوق الإسكان الاجتماعي حتى الآن الموعد الرسمي لفتح باب الحجز، ورغم تداول توقعات بشأن بدء الحجز خلال أكتوبر 2026، فإن هذه التوقعات لم تحظى بتأكيد رسمي بعد.
 

مقدم حجز سكن لكل المصريين 9

بشأن مقدم جدية حجز الوحدات، فمن المقرر الإعلان عن قيمته رسميًا بالتزامن مع طرح كراسة الشروط، وسط توقعات بأن تختلف قيمة المقدم وفقًا لنوع الوحدة والفئة المستهدفة، سواء من محدودي أو متوسطي الدخل.

أماكن طرح الوحدات

تشير التوقعات إلى أن الطرح الجديد قد يشمل عددًا من المدن الجديدة التي شهدت تنفيذ مشروعات الإسكان خلال السنوات الماضية، أبرزها:

«حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، حدائق العاصمة، العبور الجديدة، العاشر من رمضان، مدينة السادات، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة»، حيث أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن القائمة النهائية للمدن سيتم الإعلان عنها رسميًا مع طرح شقق سكن لكل المصريين 9.
 

نظام التمويل في سكن لكل المصريين 9

يعتمد مشروع سكن لكل المصريين 9 على نظام التمويل العقاري، الذي يتيح سداد قيمة الوحدة على فترات زمنية طويلة، وفقًا لشروط المبادرة، مع تحديد قيمة القسط بناءً على دخل المتقدم، وسعر الوحدة، وقيمة المقدم، ومدة التمويل.

طريقة حجز سكن لكل المصريين 9

من المنتظر أن توضح كراسة الشروط جميع إجراءات الحجز الإلكتروني، والتي تشمل:

- موعد بدء الحجز.

- خطوات التسجيل عبر الإنترنت.

- طريقة رفع المستندات المطلوبة.

- إجراءات استكمال الحجز والتعاقد.

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