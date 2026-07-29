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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جولة تفقدية لرئيس جهاز حدائق أكتوبر لمتابعة سير العمل بمشروع 810 عمارة “سكن لكل المصريين”

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي
نتيجة الثانوية العامة 2026

  أجرى  ياسر عبد الحليم  رئيس جهاز  مدينة حدائق أكتوبر، جولة تفقدية بمشروع 810 عمارة "سكن لكل المصريين"، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، والتأكد من الإلتزام بأعلى معايير الجودة في مختلف الأعمال الجارية بالمشروع.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي _ وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

 وشملت الجولة متابعة أعمال تنسيق الموقع العام، والطرق والأرصفة، وشبكات المرافق، إلى جانب أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء والنظافة، حيث وجّه سيادته بسرعة الإنتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، مع الإلتزام بالمواصفات الفنية القياسية، بما يحقق بيئة عمرانية متكاملة تليق بالمواطنين.

 و أكد رئيس الجهاز ضرورة تكثيف معدلات التنفيذ، والمتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق بين الشركات المنفذة والإدارات المختصة لتذليل أي معوقات، مع سرعة تلافي الملاحظات التي يتم رصدها أثناء المرور، بما يضمن تقديم مشروع سكني متكامل يعكس جهود الدولة في توفير وحدات سكنية متميزة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الدورية التي يجريها رئيس الجهاز لمختلف المشروعات التنموية والخدمية بمدينة حدائق أكتوبر، لضمان جودة التنفيذ والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر

حدائق أكتوبر مشروع 810 عمارة سكن لكل المصريين

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