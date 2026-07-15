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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس مدينة حدائق أكتوبر يلتقي ممثلي منطقتي الكوثر والقرنفل لبحث المطالب ومتابعة التنفيذ

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

 عقد  المهندس ياسر عبد الحليم  رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، اليوم، اللقاء الدوري مع  سكان المدينة، حيث جاء اللقاء مع ممثلي سكان منطقتي الكوثر (607 عمارة سابقًا) والقرنفل (262 عمارة سابقًا)، وذلك بمقر جهاز المدينة، بحضور قيادات الجهاز والإدارات المعنية.

وذلك في إطار نهج التواصل المباشر مع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات  المهندسة راندة المنشاوي  وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

 و شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات التي تهم سكان المنطقتين، حيث إستمع رئيس الجهاز إلى مختلف المقترحات والإستفسارات، ووجّه بسرعة دراسة كل مطلب وفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة، مع تكليف الإدارات المختصة بوضع حلول عملية وجداول زمنية للتنفيذ، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات ويرتقي بجودة الحياة داخل المدينة.

 و أكد  المهندس ياسر عبد الحليم أن اللقاءات الدورية مع السكان أصبحت إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العمل داخل جهاز المدينة، لما تمثله من قناة مباشرة لرصد إحتياجات المواطنين، ومتابعة تنفيذ التكليفات على أرض الواقع، بما يعزز الثقة ويحقق شراكة حقيقية بين الجهاز وسكان المدينة.

 وفي ختام اللقاء، أعرب ممثلو منطقتي الكوثر والقرنفل عن تقديرهم لحرص جهاز المدينة على إستمرار الحوار المباشر، مثمنين سرعة الإستجابة للعديد من المطالب، ومؤكدين أهمية إستمرار تلك اللقاءات لما لها من أثر إيجابي في دعم التواصل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

حدائق أكتوبر الكوثر القرنفل

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