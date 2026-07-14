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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تبحث مع BAMAG الألمانية تعزيز التعاون في مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي
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استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي شركة BAMAG الألمانية، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصميم وتنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والتقنيات الألمانية الحديثة في تنفيذ مشروعات قطاع المرافق، بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا طموحًا للتوسع في مشروعات المرافق، مع الاعتماد على المنتج المحلي أحدث النظم والتقنيات التي تسهم في رفع كفاءة التشغيل، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة ترحب بالتعاون مع الشركات العالمية صاحبة الخبرات المتميزة، مؤكدة أهمية نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وبناء القدرات الوطنية.

وشهد اللقاء استعراضًا لخبرات شركة BAMAG في تصميم وتنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي، ومشروعاتهم بمصر منها محطة مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان، ورفع كفاءة المحطات، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في عدد من المشروعات المستقبلية داخل مصر.  

من جانبهم، أعرب مسؤولو الشركة الألمانية عن تقديرهم لحجم الطفرة التي يشهدها قطاع المرافق في مصر، مؤكدين اهتمامهم بتوسيع نطاق التعاون مع وزارة الإسكان والمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة، في مجال تطوير البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي.

واختتم اللقاء، بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين لدراسة مجالات التعاون المشترك، وبحث فرص تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ويتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة.

BAMAG مياه الشرب مياه الصرف الصحي

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