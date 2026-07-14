بقيمة 49 قرشا.. زيادة سعر الدولار بالبنك المركزي في ختام اليوم الثلاثاء

أنهى سعر الدولار تداولاته اليوم الثلاثاء مرتفعا في معظم البنوك.

وسجلت العملة الخضراء رسميا في البنك المركزي الآن 50.65 جنيه للشراء و50.79 جنيه للبيع مقارنة 50.16 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع بزيادة نحو 49 قرشا بيعا وشراء.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار ختام تعاملات اليوم، الثلاثاء 14 يوليو 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنوك اليوم

تساوى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، الكويت الوطني والمصري الخليجي ليصل إلى:

سعر شراء: 50.80 جنيه.

سعر بيع: 50.90 جنيه.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك قناة السويس عند:

سعر شراء: 50.70 جنيه.

سعر بيع: 50.80 جنيه.

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك الشركة المصرفية، العربي الإفريقي وHSBC لنحو:

سعر شراء: 50.68 جنيه.

سعر بيع: 50.78 جنيه.

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك المصرف المتحد، مصر ، الأهلي، التنمية الصناعية،كريدي أجريكول، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية وميد بنك لنحو:

سعر شراء: 50.67 جنيه.

سعر بيع: 50.77 جنيه.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك فيصل الإسلامي لنحو:

سعر شراء: 50.66 جنيه.

سعر بيع: 50.76 جنيه.

وصعدسعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك البركة، بيت التمويل الكويتي و أبوظبي الأول نحو:

سعر شراء: 50.65 جنيه.

سعر بيع: 50.75 جنيه.

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك أبوظبي التجاري، المصري الخليجي ليصل:

سعر شراء: 50.64 جنيه.

سعر بيع: 50.74 جنيه.

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك التعمير والإسكان لنحو:

سعر شراء: 50.60 جنيه.

سعر بيع: 50.70 جنيه.

استقرار في 3 بنوك

استقر سعر الدولار في بنك المصرف العربي عند:

سعر شراء: 50.27 جنيه.

سعر بيع: 50.37 جنيه.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك العقاري المصري العربي نحو :

سعر شراء: 50.17 جنيه.

سعر بيع: 50.27 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار

ثبت سعر الدولار في بنك الإمارات دبي نحو:

سعر شراء: 50.07 جنيه.

سعر بيع: 50.17 جنيه.