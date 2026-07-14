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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حقنة البرد السبب.. البيطريين توجه تحذيرا عاجلا بشأن هذا النوع من الدواجن

الدواجن
الدواجن
البهى عمرو
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يستخدم بعض مربي الدواجن أدوية بشكل عشوائي، وهو ما جعل البيطريين يحذرون من استخدام حقنة البرد للدواجن بصورة عشوائية، لآن ذلك يكون له تأثير على صحة المواطنين التي تتناول هذه الدواجن.

 وكشف الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أسباب حظر استخدام المضاد الحيوي السيفوتاكسيم في الدواجن، موضحًا أن القرار جاء نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه المادة من قبل بعض المشرفين على مزارع الدواجن، وليس من خلال الأطباء البيطريين المختصين.

الدواجن
الدواجن

وأضاف الدكتور أحمد البنداري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الطبيب البيطري هو الوحيد القادر على تحديد الوقت المناسب لاستخدام مضاد السيفوتاكسيم، والحالات التي تستدعي وصفه، وكذلك الحالات التي لا يجوز استخدامه فيها.

الدواجن
الدواجن

ولفت إلى أن الاستخدام العشوائي لهذه المادة، المعروفة لدى البعض باسم "حقنة البرد"، ثم استهلاك الدواجن قبل انتهاء فترة سحب الدواء، قد يؤدي إلى وجود متبقيات من المضاد الحيوي في اللحوم، وهو ما قد ينتقل إلى جسم الإنسان، ولذلك تم حظر استخدامها بهذه الصورة.

الدواجن
الدواجن

وأشار إلى أن هناك دخلاء على مهنة تربية الدواجن، وهو ما يسهم في سوء استخدام بعض الأدوية البيطرية، مؤكدًا أن هناك متابعة وإشرافًا من الجهات المختصة لمنع استخدام هذه المادة بصورة غير سليمة، حفاظًا على صحة المواطنين.

الدواجن

كما شدد على أن مادة السيفوتاكسيم لا تعالج الفيروسات، وإنما تستخدم لعلاج أنواع محددة من العدوى البكتيرية، وفقًا لتشخيص الطبيب البيطري.

سعر كيلو الدواجن



كما أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة يبلغ نحو 65 جنيهًا، مشددًا على ضرورة إصدار قانون ينظم حلقات التداول والوساطة بين المنتج والمستهلك لضمان وصول السلعة بسعر عادل.

وأوضح السيد أن الجهات الرقابية تؤدي دورها في متابعة الأسواق، إلا أن ضبط منظومة تداول الدواجن يتطلب إطارًا تشريعيًا ينظم الحلقات الوسيطة ويحد من التفاوت الكبير في الأسعار بين المزرعة والمستهلك.

وأشار إلى أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في إنتاج الدواجن، لافتًا إلى أن انخفاض الأسعار قد يسبب خسائر للمنتجين، ما يستدعي إيجاد آلية تحقق التوازن بين الحفاظ على مصالح المنتج وتوفير أسعار مناسبة للمستهلك.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

 

وأضاف رئيس شعبة الدواجن أن أسعار الدواجن تشهد عادة ارتفاعًا خلال شهر رمضان؛ نتيجة زيادة الطلب، إلا أن الدولة نجحت في الحد من هذه الزيادات؛ عبر ضخ كميات كبيرة من الدواجن في المجمعات الاستهلاكية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق.

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