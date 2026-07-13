قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية الرسول في الصلاة.. ماذا كان يقول النبي في السجود والركوع؟
أسعار العملات العربية والأجنبية رسميا في مصر اليوم
مقتل حارس وإصابة 4.. إعلام إيراني يتهم أمريكا باستهداف محطة مياه في خوزستان
دعاء الفجر لقضاء الحاجة.. أفضل الأدعية المستجابة بعد صلاة الفجر لتحقيق الأمنيات وتيسير الأمور
التخصصات المطلوبة ضباط متخصصين حربية 2026 وموعد التقديم
بقوة تقارب 2000 حصان.. BYD تكشف الستار عن دينزا Z الخارقة
عبور 20 سفينة عبر هرمز تحت حماية وتنسيق أمريكي
أحمد فتوح: الموسم الحالي الأخير في عقدي مع الزمالك.. وحسام صعب يكون كوبري
هل الفرح بإخراج الصدقة وعمل الخير رياء؟.. الإفتاء تجيب
إعلام إيراني: انقطاع التيار الكهربائي في الأهواز بعد قصف أمريكي
ضربات أمريكية جديدة تهز إيران.. استهداف مواقع في خوزستان وبرج اتصالات قرب مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الأثنين 13-7-2026

الدواجن
الدواجن
محمد عبد الفتاح
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شهدت محافظة أسوان اليوم الأحد 12-7-2026 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الدواجن.

وتتباين أسعار الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضًا، تحديدًا أسواق مراكز محافظة أسوان، ولم يكن هناك فارق فى أسعار الدواجن التي يتم تداولها اليوم عن أمس، إلا فى بعض أماكن البيع والعروض لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

وجاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر طبق البيض ما بين 85 و100 جنيه وتراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين 80 و85 جنيهًا للكيلو. 

أسعار الدواجن

بينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء 110 جنيهات للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 90 جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وتراوح بيع كيلو الأجنحة مابين 60 و90 جنيهًا للكيلو. 

وسعر كيلو البانيه، 195 جنيها، وسعر كيلو الكبد والقوانص من 100 إلى 120 جنيهًا.

وتختلف أسعار الدواجن في محافظة أسوان عن المحافظات الأخرى فى الجانب البحرى ، نظرًا لبعد المحافظة وموقعها الجغرافي، لذا تعتمد الأسواق على البورصة اليومية للأسعار سواء في الارتفاع أو الانخفاض. 

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأهالي يتوافدون على الأسواق الأسبوعية لشراء مستلزماتهم المتعددة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات، نظرًا لتناسب الأسعار بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق المحلية الدائمة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. مفاجأة سارة للموظفين خلال يوليو الجاري

النائبة سجى عمرو هندي

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

أسعار السبائك الذهب الآن

سعر سبيكة 10 جرام.. أسعار السبائك الذهب الآن

سعر الدولار اليوم

ارتفاع فى كافة البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

مرموش

صراع إنجليزي على عمر مرموش.. مانشستر سيتي يطلب 60 مليون إسترليني

حسام حسن

أجريت قسطرة وركبت 3 دعامات| حسام حسن يصدم الجميع على الهواء

ترشيحاتنا

مجلس النواب

مجلس النواب يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروع إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر.. اليوم

استخراج الخام

قانون الثروة المعدنية يحدد عقوبة استخراج الخام خارج حدود الترخيص

الدكتور محمد الباز

محمد الباز معتذرا: لم أقصد الإساءة.. وكل التقدير للقضاء المصري

بالصور

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. اعرف السعر الآن

إيمان عبد اللطيف

رعـ. ب في تل أبيب.. استطلاع رأي يثير القلق ويزيد الانقسام السياسي| تغطية خاصة

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الدراسة من المنزل.. بيان عاجل من التعليم يخص المدارس الدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد