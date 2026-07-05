انتظام حركة القطارات أسوان / القاهرة بعد رفع الجرار والعربة وإعادة التشغيل الكامل فى وقت قياسى.. شاهد

عادت حركة قطارات السكة الحديد بمحطة أسوان إلى طبيعتها في الاتجاهين، عقب نجاح فرق الطوارئ والدعم الفني في رفع الجرار والعربة اللذين خرجا عن القضبان أثناء تنفيذ أعمال المناورة الخاصة بتجهيز قطار رقم 1091 قبل تحركه إلى القاهرة.

وأكدت مصادر خاصة بالسكة الحديد أن الفرق الفنية تمكنت من إعادة الجرار والعربة إلى مسارهما، مع إعادة فتح خطي الطالع والنازل داخل محطة أسوان، الأمر الذي أسهم في استئناف حركة القطارات بشكل تدريجي حتى عادت إلى معدلاتها الطبيعية فى وقت قياسى.

القطارات

وأوضحت المصادر أن الهيئة اتخذت إجراءات عاجلة للحد من التأخيرات التي نتجت عن توقف الحركة لفترة مؤقتة، من خلال إعادة جدولة مواعيد ومسارات القطارات، بما يضمن انتظام الرحلات واستعادة التشغيل الكامل في أسرع وقت ممكن.

وأشارت المصادر إلى أن الواقعة لم تسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وتواصل الجهات الفنية المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى خروج الجرار والعربة عن القضبان أثناء تنفيذ أعمال المناورة داخل المحطة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما ستسفر عنه نتائج الفحص الفني.