فى أسوان.. تنفيذ 77 قافلة طبية مجانية وتقديم خدماتها لأكثر من 81 ألف مواطن خلال عام

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان بقيادة الدكتور محمد سعيد جهودها فى تقديم الخدمات العلاجية المجانية من خلال القوافل الطبية التى تجوب مختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق العدالة فى تقديم الخدمات الصحية.

77 قافلة طبية خلال عام

وفى هذا الإطار، إستعرضت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية حصاد أعمالها خلال الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، حيث تم تنفيذ 77 قافلة طبية مجانية بمختلف القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة، فى إطار خطة الوزارة للوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق الأكثر إحتياجاً.

الكشف على أكثر من 81 ألف مواطن

وأسفرت جهود القوافل عن توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لـ 81,137 مواطناً، إلى جانب إجراء 24,903 فحصاً معملياً، وتنفيذ 14,614 فحصاً للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، فضلاً عن تقديم 765 خدمة أشعة تشخيصية، وتحويل 258 حالة حرجة إلى المستشفيات لإستكمال العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تعزيز التوعية والخدمات المتكاملة



كما إستفاد 16,193 مواطناً من ندوات التثقيف الصحى التى صاحبت أعمال القوافل، بهدف نشر الوعى الصحى وتعزيز السلوكيات الوقائية، فيما ضمت القوافل نخبة من الأطباء فى مختلف التخصصات، شملت الباطنة، والجراحة العامة، والأطفال، والنساء والتوليد، والعظام، والجلدية، والأسنان، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى خدمات المعامل، والأشعة، والتثقيف الصحى، بما وفر منظومة علاجية متكاملة داخل القرى والنجوع.

وصول الخدمة إلى الفئات الأكثر إحتياجاً

وساهمت القوافل الطبية فى إيصال الخدمات العلاجية المجانية إلى كبار السن، والأطفال، وذوى الإحتياجات الخاصة، وسكان المناطق النائية والمحرومة، مع توفير العلاج بالكامل دون أى مقابل مادى، بما يعكس حرص الدولة على تقديم الرعاية الصحية داخل أماكن إقامة المواطنين، وتخفيف مشقة الإنتقال عنهم.

إنجاز متواصل

وفى إنجاز جديد يضاف للقطاع الصحى بالمحافظة، حققت القوافل الطبية العلاجية بمحافظة أسوان المركز الثالث على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2026، وهو ما يعكس كفاءة المنظومة الصحية وتميزها فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

إشادة بجهود الفرق الطبية

تقديم الشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية والإدارية والفنية، والسائقين، والعاملين بالقوافل العلاجية، تقديراً لما يبذلونه من جهود مخلصة فى الوصول بالخدمة الصحية إلى مستحقيها رغم التحديات والمسافات، فضلاً عن تقديم الشكر لفريق إشراف إدارة القوافل الطبية العلاجية، برئاسة الدكتور طارق أحمد صبح ، والدكتور هشام فتحى مسئول العيادات والموقع، والدكتورة هدى إسماعيل مسئول الإمداد الدوائى، ومحمد سيد المدير الإدارى للقوافل، وعامر سليمان مسئول المعلومات، وسيد عطية مسئول الحركة.

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بما يسهم فى توفير خدمات صحية متكاملة بالمجان، والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040 نحو الإرتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة