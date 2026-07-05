لأول مرة منذ 4 أشهر.. تراجع سعر الدولار إلى هذه القيمة

شهد سعر الدولار اليوم تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 5 يوليو 2026، بعدما انخفض في خمسة بنوك بقيمة تراوحت بين 11 و23 قرشًا مقارنة بمستويات بداية التعاملات، ليسجل الدولار أقل من مستوى 49 جنيهًا لأول مرة منذ نحو أربعة أشهر، في خطوة تعكس استمرار التحسن النسبي في سوق الصرف.

ويأتي تراجع سعر الدولار اليوم بالتزامن مع مؤشرات إيجابية أعلنها البنك المركزي المصري بشأن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستويات تاريخية، وهو ما عزز من استقرار سوق النقد خلال الفترة الأخيرة.





سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أظهرت آخر تحديثات البنوك المصرية استقرار الأسعار بعد موجة التراجع التي شهدتها التعاملات، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

بنك مصر: 48.92 جنيه للشراء، و49.02 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 48.92 جنيه للشراء، و49.02 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.93 جنيه للشراء، و49.02 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.92 جنيه للشراء، و49.02 جنيه للبيع.

ويؤكد هذا التراجع أن سعر الدولار اليوم عاد إلى مستويات أقل من 49 جنيهًا، وهو مستوى لم يسجله منذ عدة أشهر، وسط متابعة كبيرة من المستثمرين والمستوردين والمتعاملين في سوق الصرف.

لماذا تراجع سعر الدولار اليوم؟

يرجع انخفاض سعر الدولار اليوم يعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية الإيجابية، أبرزها:

تحسن مستويات السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.

استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

استقرار سوق الصرف وتراجع المضاربات.

تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

وتسهم هذه العوامل مجتمعة في تعزيز قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي.



الاحتياطي النقدي يسجل أعلى مستوى في تاريخ مصر

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقابل 53.009 مليار دولار في أبريل الماضي، بزيادة بلغت نحو 125 مليون دولار.

ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى للاحتياطي النقدي في تاريخ مصر، وهو ما يعكس تحسن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ودعم استقرار سوق الصرف، بما ينعكس بصورة إيجابية على سعر الدولار اليوم.

الذهب ضمن احتياطيات البنك المركزي

أوضح البنك المركزي أنه أضاف نحو 3 آلاف أونصة ذهب إلى احتياطياته خلال مايو الماضي، ليرتفع إجمالي الرصيد إلى 4.167 مليون أونصة.

ورغم انخفاض القيمة الدولارية لاحتياطي الذهب بنحو 425 مليون دولار نتيجة تراجع الأسعار العالمية، فإن ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية بحوالي 656 مليون دولار عوض هذا الانخفاض، وأسهم في استمرار نمو الاحتياطي النقدي.

ويرى خبراء أن هذه المؤشرات تعزز من استقرار سعر الدولار اليوم خلال الفترة المقبلة.

تحويلات المصريين بالخارج تحقق قفزة تاريخية

واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل معدلات نمو قوية، حيث ارتفعت بنسبة 33.2% خلال أول عشرة أشهر من العام المالي 2025-2026، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقابل 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما سجل شهر أبريل 2026 وحده تحويلات بلغت 4.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 44% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أما على مستوى عام 2025 بالكامل، فقد بلغت تحويلات المصريين بالخارج نحو 41.5 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها، مقارنة بـ 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.

ويعد هذا النمو أحد أبرز العوامل الداعمة لاستقرار سعر الدولار اليوم وزيادة المعروض من العملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي.

ماذا يعني تراجع الدولار للمواطنين؟

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن انخفاض سعر الدولار اليوم قد ينعكس تدريجيًا على عدد من القطاعات، خاصة السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج، إذا استمرت الأسعار عند هذه المستويات لفترة مناسبة.

كما قد يسهم تراجع الدولار في تخفيف الضغوط على بعض الأسواق، مع استمرار متابعة تأثيره على أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة.



توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

يتوقع استمرار التحركات المحدودة في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، مدعومة بارتفاع الاحتياطي النقدي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.

كما أن الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، إلى جانب استمرار تدفق العملات الأجنبية، يعزز فرص استقرار سوق الصرف، ويمنح الاقتصاد المصري قدرًا أكبر من المرونة في مواجهة التقلبات العالمية.