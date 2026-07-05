قبل تقديمه رسميًا.. عموتة يحسم موقف أحمد رضا في الأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن موقف المدير الفني المغربي الحسين عموتة من مستقبل أحمد رضا مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن المدرب الجديد يتمسك باستمرار اللاعب ومنحه فرصة لإثبات نفسه خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال فرج عامر، عبر حسابه على "فيسبوك": "الحسين عموتة قال للناس في الأهلي متمشوش أحمد رضا، وإنه مقتنع بيه، وإنه هيشوفه أكتر في فترة الإعداد، والموضوع ده أسعد أحمد رضا جدًا، لأنه عايز يكمل في الأهلي، وكان متفاجئ إنه خرج إعارة السنة اللي فاتت، وعنده أمل إن التجربة تكمل مع الأهلي".

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع اقتراب الحسين عموتة من بدء مهمته رسميًا مع القلعة الحمراء، حيث يصل إلى القاهرة مساء اليوم برفقة أعضاء جهازه الفني، استعدادًا لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الحسين عموتة إلى الواحدة ظهر بعد غد الثلاثاء، بمقر النادي بالجزيرة، للإعلان عن كافة تفاصيل التعاقد، بعدما كان مقررًا إقامته غدًا الاثنين.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر الظهور الأول للمدرب المغربي بقميص الأهلي، وسط ترقب جماهيري وإعلامي للتعرف على خططه الفنية ورؤيته للموسم المقبل، خاصة في ظل الحديث عن منح الفرصة لعدد من اللاعبين، وفي مقدمتهم أحمد رضا، الذي يأمل في إثبات جدارته وحجز مكانه ضمن صفوف الفريق.