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أبو العينين يختتم رئاسة مصر لـ«برلمانية المتوسط»: السلام والتنمية أساس مستقبل المنطقة.. والقضية الفلسطينية في الصدارة
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الإشراف العام
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أبو العينين يختتم رئاسة مصر لـ«برلمانية المتوسط»: السلام والتنمية أساس مستقبل المنطقة.. والقضية الفلسطينية في الصدارة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
محمد البدوي

اختتم النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أعمال القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الاتحاد والجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية، التي استضافتها مصر في ختام فترة رئاستها للجمعية البرلمانية.

اجتماعات اليومين الماضيين

وخلال كلمته الختامية، التي استعرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أكد أبو العينين أن اجتماعات اليومين الماضيين عكست روحًا من الحوار المسؤول والتعاون البناء بين الوفود المشاركة، مشددًا على أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت أداة مهمة لتعزيز التفاهم وبناء جسور التواصل بين الشعوب.

العمل الجماعي والتنسيق المشترك

ووجّه الشكر إلى رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة، مثمنًا ما أبدوه من تعاون ومشاركة فاعلة، كما أشاد بالجهود التنظيمية التي أسهمت في إنجاح فعاليات القمة، وأن هذا النجاح جاء ثمرة العمل الجماعي والتنسيق المشترك.

وأشار أبو العينين إلى أن رئاسة مصر للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط مثلت مسؤولية كبيرة، معربًا عن اعتزازه بما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية، ومؤكدًا أن ما أُنجز كان نتيجة تعاون جميع أعضاء الجمعية وشركائها، وليس جهود الرئاسة وحدها.

خدمة مصالح شعوب دول المتوسط

وأوضح أنه كان من بين المشاركين في تأسيس الجمعية قبل أكثر من عقدين، معتبرًا أن قوة هذا الكيان البرلماني تكمن في وحدة أعضائه وقدرتهم على العمل المشترك لخدمة مصالح شعوب دول المتوسط.

 التركيز على ترسيخ السلام

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على ترسيخ السلام إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي، مؤكدًا أن تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة يظل مرهونًا بإنهاء الصراعات وإيجاد بيئة إقليمية مستقرة تدعم مسيرة التكامل.

وأكد أبو العينين أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات الجمعية، باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التنمية تمثل أحد أهم أدوات مواجهة التحديات الإقليمية، وفي مقدمتها الهجرة غير النظامية.

وأضاف أن مستقبل منطقة المتوسط لا يعتمد على الاعتبارات الأمنية فقط، بل يرتكز على معادلة متوازنة تجمع بين السلام والتنمية، داعيًا إلى إحياء المبادئ التي قام عليها إعلان برشلونة بما يخدم شعوب المنطقة ويعزز ازدهارها.
 

إشادة واسعة من رؤساء البرلمانات

وفي ختام كلمته، هنأ البرلمان الأوروبي بمناسبة توليه رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، معربًا عن ثقته في قدرة الرئاسة الجديدة على مواصلة دعم الحوار والتعاون بين دول المتوسط، وسط إشادة واسعة من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة الذين وجهوا تحية للرئاسة المصرية تقديرًا لدورها خلال السنوات الأربع الماضية.

النائب محمد أبو العينين محمد أبو العينين أبو العينين برلمانات الاتحاد

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