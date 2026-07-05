أبو العينين: إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية الطريق الوحيد لتحقيق السلام

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن المنطقة والعالم يمران بمرحلة مفصلية تتطلب تعزيز الشراكة بين دول المتوسط، والانتقال من مفهوم الجوار الجغرافي إلى مفهوم المصير المشترك، بما يرسخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

نهضة تنموية شاملة

ورحب النائب محمد أبو العينين بالمشاركين في أمام الجلسة العامة الـ19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقدة في مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، من رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية وممثلي المؤسسات الأوروبية والمتوسطية، والتي استعرضها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مؤكدًا أن العاصمة الجديدة تجسد رؤية الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة، وتعكس ما تشهده البلاد من نهضة تنموية شاملة.

تحولات سياسية واقتصادية

وأوضح أن العالم يشهد تحولات سياسية واقتصادية وأمنية غير مسبوقة، تتزامن مع الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض على دول المتوسط بناء شراكة استراتيجية حقيقية قادرة على مواجهة التحديات المشتركة، انطلاقًا من أن أمن وازدهار أي دولة يرتبطان باستقرار محيطها الإقليمي.

وشدد رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في الشرق الأوسط، والاختبار الحقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مؤكدًا أن محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة لم تؤد إلا إلى تعميق الصراع وزيادة العنف وعدم الاستقرار.

قرارات الشرعية الدولية

وجدد أبو العينين التأكيد على أن حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن الأمن لجميع شعوب المنطقة.

وتناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يشهده القطاع يمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والضمير العالمي، وأن حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وآمن ودون عوائق ليست خيارًا سياسيًا، وإنما التزام قانوني وأخلاقي.

المساعدات الإنسانية

وأشاد بالدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جهود الوساطة لإنهاء الحرب في غزة، فضلًا عن الدور الإنساني الذي قامت به مصر باعتبارها شريان الحياة الرئيسي لإدخال المساعدات الإنسانية واستقبال آلاف المصابين والجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية.

التوسع في الاستيطان والممارسات

وأشار إلى أن هذه الجهود لا تزال تواجه تحديات كبيرة نتيجة استمرار الانتهاكات وعدم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب، واستمرار القيود على دخول المساعدات، وتعطل جهود إعادة الإعمار، إلى جانب التوسع في الاستيطان والممارسات الأحادية التي تهدد فرص تحقيق السلام.

وأكد أبو العينين أن السلام الحقيقي لا يتحقق بمجرد توقيع الاتفاقات، وإنما باحترامها وتنفيذها الكامل، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل للالتزامات، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، والبدء الفوري في إعادة إعمار غزة، وإنهاء الاحتلال، ووقف جميع الإجراءات الأحادية، وإطلاق مسار سياسي جاد بجدول زمني واضح لتحقيق حل الدولتين.

الملاحة وسلاسل الإمداد والغذاء

كما تطرق إلى التطورات الإقليمية الأخيرة، مؤكدًا أن اتساع رقعة الصراعات، بما في ذلك المواجهات العسكرية الأخيرة، يثبت أن الأمن لا يمكن أن يكون انتقائيًا، وأن الحروب لا تقتصر آثارها على أطرافها المباشرين، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والملاحة وسلاسل الإمداد والغذاء.

وأكد أبو العينين، أن السلام والأمن لا يتحققان بالحروب أو استخدام القوة، وإنما من خلال احترام القانون الدولي وسيادة الدول والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، باعتباره الإطار الأساسي لصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.