قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين يختتم رئاسة مصر لـ«برلمانية المتوسط»: السلام والتنمية أساس مستقبل المنطقة.. والقضية الفلسطينية في الصدارة
عمرو أديب: الرئيس السيسي شدد على أهمية الحياة الحزبية والمحليات وحرية الإعلام
المجالس المحلية تعود بعد 15 عاما.. كيف تدعم التنمية والرقابة وبناء كوادر سياسية جديدة؟
حنفيات المياه ومكنسة.. القبض على لص سرق مسجدا في المنوفية
جلسة استماع من النواب لوزير الدولة للإعلام ورؤساء الجهات الإعلامية.. 13 يوليو
لميس الحديدي: مصر دولة سلام وتستطيع مواجهة التحديات.. وافتتاح الأوكتاجون يجسد رسالة «القوة والقدرة»
الشرقية في صدارة المشاركين.. تفاصيل انطلاق «مسابقة دولة التلاوة» في موسمها الثاني
انخفض 80 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب الآن
السيدة انتصار السيسي تنشر صورا جديدة من احتفالية افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة
قناة مجانية مفتوحة للمشاهدة.. موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026
أحمد موسى: نعاني أزمة في إتاحة المعلومات.. والرئيس السيسي وجه بفتح المجال الإعلامي
رسميا.. رحيل جمال سلامي عن تدريب منتخب الأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية الطريق الوحيد لتحقيق السلام

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
محمد البدوي

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن المنطقة والعالم يمران بمرحلة مفصلية تتطلب تعزيز الشراكة بين دول المتوسط، والانتقال من مفهوم الجوار الجغرافي إلى مفهوم المصير المشترك، بما يرسخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

نهضة تنموية شاملة

ورحب النائب محمد أبو العينين بالمشاركين في أمام الجلسة العامة الـ19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقدة في مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، من رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية وممثلي المؤسسات الأوروبية والمتوسطية، والتي استعرضها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مؤكدًا أن العاصمة الجديدة تجسد رؤية الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة، وتعكس ما تشهده البلاد من نهضة تنموية شاملة.

تحولات سياسية واقتصادية

وأوضح أن العالم يشهد تحولات سياسية واقتصادية وأمنية غير مسبوقة، تتزامن مع الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض على دول المتوسط بناء شراكة استراتيجية حقيقية قادرة على مواجهة التحديات المشتركة، انطلاقًا من أن أمن وازدهار أي دولة يرتبطان باستقرار محيطها الإقليمي.

وشدد رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في الشرق الأوسط، والاختبار الحقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مؤكدًا أن محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة لم تؤد إلا إلى تعميق الصراع وزيادة العنف وعدم الاستقرار.

قرارات الشرعية الدولية

وجدد أبو العينين التأكيد على أن حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن الأمن لجميع شعوب المنطقة.

وتناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يشهده القطاع يمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والضمير العالمي، وأن حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وآمن ودون عوائق ليست خيارًا سياسيًا، وإنما التزام قانوني وأخلاقي.

المساعدات الإنسانية 

وأشاد بالدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جهود الوساطة لإنهاء الحرب في غزة، فضلًا عن الدور الإنساني الذي قامت به مصر باعتبارها شريان الحياة الرئيسي لإدخال المساعدات الإنسانية واستقبال آلاف المصابين والجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية.

 التوسع في الاستيطان والممارسات

وأشار إلى أن هذه الجهود لا تزال تواجه تحديات كبيرة نتيجة استمرار الانتهاكات وعدم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب، واستمرار القيود على دخول المساعدات، وتعطل جهود إعادة الإعمار، إلى جانب التوسع في الاستيطان والممارسات الأحادية التي تهدد فرص تحقيق السلام.

وأكد أبو العينين أن السلام الحقيقي لا يتحقق بمجرد توقيع الاتفاقات، وإنما باحترامها وتنفيذها الكامل، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل للالتزامات، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، والبدء الفوري في إعادة إعمار غزة، وإنهاء الاحتلال، ووقف جميع الإجراءات الأحادية، وإطلاق مسار سياسي جاد بجدول زمني واضح لتحقيق حل الدولتين.

الملاحة وسلاسل الإمداد والغذاء

كما تطرق إلى التطورات الإقليمية الأخيرة، مؤكدًا أن اتساع رقعة الصراعات، بما في ذلك المواجهات العسكرية الأخيرة، يثبت أن الأمن لا يمكن أن يكون انتقائيًا، وأن الحروب لا تقتصر آثارها على أطرافها المباشرين، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والملاحة وسلاسل الإمداد والغذاء.

وأكد أبو العينين، أن السلام والأمن لا يتحققان بالحروب أو استخدام القوة، وإنما من خلال احترام القانون الدولي وسيادة الدول والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، باعتباره الإطار الأساسي لصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

النائب محمد أبو العينين محمد أبو العينين دول المتوسط أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

مجلس النواب

عودة المفصولين على الطاولة.. مشروع قانون يقترح إلغاء قرارات إنهاء الخدمة لهؤلاء

ميسي

تجمع دموي.. إصابة قويه لـ ميسي قبل مواجهة منتخب مصر

إعصار

بافي يزأر .. أخطر إعصار على الأرض يقترب و ينذر بكارثة محتملة| ماذا سيحدث؟

ترشيحاتنا

نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي

منهم باسم سمرة ومحمد محمود عبد العزيز.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى المنتج الفني ياسر صبحي

حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي

حمزة العيلي ومحمد جمعة أول الحضور فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي بمسجد الحامدية الشاذلية

رفع اشغالات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

بالصور

منهم باسم سمرة ومحمد محمود عبد العزيز.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى المنتج الفني ياسر صبحي

نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي

حمزة العيلي ومحمد جمعة أول الحضور فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي بمسجد الحامدية الشاذلية

حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يتابع اختبارات التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة «دولة التلاوة- الموسم الثاني» بمسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ربح البيع حسام حسن.. وخسر هنالك المبطلون !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وثيقة التغيير.. قراءة مختلفة في خطاب الرئيس

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: الأوكتاجون .. صرح عملاق وأهداف أكبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

المزيد