ترامب يشكر الفيفا بعد رفع الإيقاف عن مهاجم أمريكا قبل مواجهة بلجيكا

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عقب قرار تعليق عقوبة إيقاف مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوجون، ليصبح مؤهلًا للمشاركة في مواجهة بلجيكا بدور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وكان "فيفا" قد قرر تعليق تنفيذ عقوبة إيقاف بالوجون لمدة عام على سبيل الاختبار، بعدما تلقى بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة البوسنة والهرسك في دور الـ32، وهو القرار الذي يسمح للاعب بالمشاركة في المباراة المقبلة.

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "شكرًا فيفا على فعل الأمر الصحيح، وتصحيح ظلم كبير".

تدخل البيت الأبيض

وبحسب الصحفي بن جاكوبس، فإن البيت الأبيض أجرى اتصالًا مباشرًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، طالب خلاله رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو بمراجعة قرار البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوجون.

في المقابل، نقل جاكوبس عن مصدر داخل "فيفا" أن القرار لم يتأثر بأي ضغوط خارجية، مؤكدًا أن تعليق العقوبة جاء وفقًا للصلاحيات التي تمنحها المادة 27 من اللائحة التأديبية، وبقرار مستقل من اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي.

ويستعد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة منتخب بلجيكا، غدًا الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، وسط ترقب لمشاركة بالوجون بعد قرار تعليق إيقافه.