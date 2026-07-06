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هل يوجد فرصة للفتيات للمشاركة في الموسم الثاني لدولة التلاوة؟.. الأوقاف تعلن مفاجأة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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هل يوجد فرصة للفتيات للمشاركة في الموسم الثاني لدولة التلاوة؟.. الأوقاف تعلن مفاجأة

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز
رنا عبد الرحمن

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الفتيات سيكون لهن نصيب في الموسم الثاني من برنامج "دولة التلاوة، فهن سيحصلن على فرصة للاستعداد لفترة أطول مقارنة بزملائهن الذين تقدموا بالفعل، وهذه هي النقطة الأولى.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن النقطة الثانية، فهي أنهن لسن مشتركات في الموسم الحالي، وبالتالي لديهن فرصة للاستفادة مما يشاهدنه الآن، والعمل على تطوير وصقل مواهبهن أكثر فأكثر، حتى يكنَّ، أكثر استعدادًا عند فتح باب التقديم.

وأوضح أن هناك أيضًا جانب آخر ينبغي مراعاته، وهو أنه إذا كانت هناك مشاركة للفتيات، فسيُطرح تساؤل حول ما إذا كانت لجان التحكيم ستحتاج إلى بعض التعديلات بما يتناسب مع هذه المشاركة.

وتابع: "لهذا السبب، فإننا عندما نُقدم على أي خطوة، كما رأيتم في الموسم الأول، وكما سترون في الموسم الثاني، فإنها تكون مدروسة بأدق التفاصيل، مع وضع جميع الاحتمالات في الاعتبار، من الألف إلى الياء، وهذا يُعد إحدى ثمار التخطيط المشترك والتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة؛ ولذلك لا نرغب في الإقدام على أي خطوة إلا بعد أن تكون فكرتها قد نضجت تمامًا، واكتملت جميع جوانبها".

https://www.youtube.com/watch?v=OrcyPXpy0AY

دولة التلاوة اكسترا نيوز فتيات

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