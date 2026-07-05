منهم باسم سمرة ومحمد محمود عبد العزيز.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى المنتج الفني ياسر صبحي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في المنتج الفني الراحل ياسر صبحي، وكان من أبرز الحضور أحمد فتحي، وأحمد صفوت، ومحمد محمود عبد العزيز، وسيد رجب، وباسم سمرة، وشريف سلامة ، بيومي فؤاد ، احمد عيد.

ويُقام العزاء حاليًا بمسجد الحامدية الشاذلية، وسط حضور أسرة الراحل وعدد من الفنانين.

ياسر صبحي

ويعد ياسر صبحي من الأسماء البارزة في مجال الإنتاج السينمائي والدرامي، حيث بدأ مشواره الفني عام 2008، وشارك في عدد كبير من الأعمال الناجحة كمدير إنتاج ومنتج فني.

ومن أبرز أعماله كمدير إنتاج فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة بطولة الفنان محمد هنيدي، وفيلم إحنا اتقابلنا قبل كده بطولة الفنانة نيللي كريم، وفيلم بوبوس بطولة الفنان عادل إمام والفنانة يسرا، إلى جانب أفلام فاصل ونعود، وبنات العم، وعلى جثتي

كما تولى مهمة المنتج الفني في عدد من الأعمال السينمائية، من بينها فيلم المهرجان، تاركًا بصمة واضحة في صناعة السينما والدراما المصرية على مدار سنوات عمله.