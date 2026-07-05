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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: مصر كانت وستظل جسرا للحوار وركيزة للأمن والاستقرار في المتوسط

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
محمد البدوي

ألقى النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، كلمة، خلال الجلسة العامة التي انعقدت على مدار يومي أمس واليوم، في مقر مجلس النواب المصري بالعاصمة الجديدة؛ وتضمنت الكلمة ما يلي:

محمد أبو العينين من القاهرة: مصر كانت وستظل جسراً للحوار وركيزةً للأمن والاستقرار في المتوسط
رحّب النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بالمشاركين في أعمال الجلسة العامة، التي تستضيفها القاهرة بمقر مجلس النواب المصري، مؤكدًا أن انعقاد هذه الدورة يأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها منطقة البحر المتوسط تحديات متسارعة ومتداخلة، إلى جانب فرص كبيرة لتعزيز التعاون المشترك وبناء شراكات أكثر فاعلية بين دول المنطقة.

أبو العينين: السلام العادل هو الضمانة الحقيقية للأمن والتنمية بوابة الاستقرار في المتوسط
أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن منطقة البحر المتوسط تقف اليوم أمام لحظة فارقة تتطلب شجاعة سياسية حقيقية وشراكات فاعلة تحقق إنجازات ملموسة لشعوب المنطقة، مشددًا على أن السلام العادل يظل الضمانة الحقيقية للأمن، فيما تمثل التنمية البوابة الرئيسية لتحقيق الاستقرار المستدام.

أبو العينين: العالم يشهد تشكل نظام دولي جديد.. والمصير المتوسطي المشترك يفرض شراكة استراتيجية حقيقية
أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن العالم يمر بمرحلة تحول غير مسبوقة تشهد مراجعة شاملة لمفاهيم السياسة والاقتصاد والأمن، في ظل تراجع بعض المعالم التقليدية للعلاقات الدولية، وبروز ملامح نظام عالمي جديد تتصاعد فيه المنافسة الجيوسياسية، وتتزايد فيه أهمية التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.

النائب محمد أبو العينين: مأساة غزة تحدٍ صارخ للقانون الدولي.. ومصر قادت جهود وقف الحرب وإغاثة الفلسطينيين
أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة تمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللضمير الإنساني العالمي، مشددًا على أنه لا يجوز للمجتمع الدولي أن يتعايش مع هذه الكارثة أو يسمح بتحويلها إلى أمر واقع ودائم.

أبو العينين: السلام لا يتحقق بالقوة.. والبحر المتوسط قادر على أن يصبح أحد أكبر أقاليم النمو الاقتصادي بالعالم
أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن ما شهدته المنطقة خلال الأشهر الماضية من اتساع رقعة الصراعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يذكر العالم بحقيقة لا ينبغي تجاهلها، وهي أن الأمن لا يمكن أن يكون انتقائيًا، وأن استقرار أي دولة يظل رهينًا باستقرار محيطها الإقليمي.

أبو العينين: إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية الطريق الوحيد لتحقيق السلام
أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن المنطقة والعالم يمران بمرحلة مفصلية تتطلب تعزيز الشراكة بين دول المتوسط، والانتقال من مفهوم الجوار الجغرافي إلى مفهوم المصير المشترك، بما يرسخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

أبو العينين يختتم رئاسة مصر لـ«برلمانية المتوسط»: السلام والتنمية أساس مستقبل المنطقة.. والقضية الفلسطينية في الصدارة
اختتم النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أعمال القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الاتحاد والجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية، التي استضافتها مصر في ختام فترة رئاستها للجمعية البرلمانية.

أبو العينين النائب محمد أبو العينين الاتحاد من أجل المتوسط مجلس النواب

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