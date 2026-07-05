أبو العينين: السلام العادل هو الضمانة الحقيقية للأمن والتنمية بوابة الاستقرار في المتوسط

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن منطقة البحر المتوسط تقف اليوم أمام لحظة فارقة تتطلب شجاعة سياسية حقيقية وشراكات فاعلة تحقق إنجازات ملموسة لشعوب المنطقة، مشددًا على أن السلام العادل يظل الضمانة الحقيقية للأمن، فيما تمثل التنمية البوابة الرئيسية لتحقيق الاستقرار المستدام.

أسس التعاون والتكامل

وقال أبو العينين إن مصر آمنت دائمًا بأن الأمن لا ينفصل عن التنمية، وأن مستقبل المنطقة لا يمكن بناؤه إلا على أسس التعاون والتكامل واحترام المصالح المشتركة، داعيًا إلى تبني نهج يقوم على الحكمة والحوار وتغليب منطق الشراكة على الصراع.



ووجّه رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط رسالة إلى شعوب المتوسط والمجتمع الدولي، مؤكدًا أن العالم يمر بمرحلة تتزايد فيها الانقسامات وتتعدد فيها بؤر التوتر، الأمر الذي يفرض ضرورة الانحياز إلى الحكمة بدلاً من المواجهة، وإلى التعاون بدلاً من الصراع.

السلام والتنمية والشراكة

وأضاف أبو العينين: «إن مسؤوليتنا المشتركة تحتم علينا أن نجعل من إرثنا المتوسطي المشترك أساسًا لبناء مستقبل أفضل لأبنائنا، مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا، يقوم على السلام والتنمية والشراكة الحقيقية بين دول وشعوب المنطقة».



وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة جماعية ورؤية مشتركة تترجم إلى خطوات عملية وإنجازات ملموسة، بما يعزز الأمن الإقليمي ويحقق تطلعات شعوب البحر المتوسط في التنمية والرخاء والاستقرار.