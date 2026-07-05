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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا
بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا
أسماء عبد الحفيظ

عاد اسم صانعة المحتوى علياء قمرون إلى صدارة مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول آلاف المستخدمين مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتحدث عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن تتصدر أخبار إصابته خلال مباراة منتخب الأرجنتين أمام الرأس الأخضر محركات البحث.

تزامن فيديو علياء قمرون لافت يشعل الجدل

 بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

وأثار تزامن الحدثين موجة كبيرة من التعليقات الساخرة عبر منصات التواصل، حيث ربط بعض المستخدمين بين الفيديو والأخبار المتداولة عن ميسي، بينما أكد آخرون أن الأمر لا يتعدى كونه مصادفة زمنية.

لماذا أثار الفيديو كل هذا الجدل؟

 بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

لم يكن فيديو علياء قمرون مجرد مقطع عابر على مواقع التواصل، بل تحول خلال ساعات إلى محور نقاش واسع بين المتابعين، خاصة أنه جاء قبل سلسلة من الأخبار المتعلقة بمنتخب الأرجنتين. ففي الفيديو، ظهرت وهي تقول: "الأرجنتين دي مبتهمدش.. وميسي ده عليه جوز رجول"، وهي عبارة انتشرت بسرعة عبر صفحات السوشيال ميديا، وأعاد آلاف المستخدمين مشاركتها مصحوبة بتعليقات ساخرة.

ماذا حدث لميسي؟

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا 

تعرض ليونيل ميسي خلال مباراة منتخب الأرجنتين أمام الرأس الأخضر لالتحام قوي أسفر عن إصابته بورم دموي في الرأس، الأمر الذي أثار قلق الجماهير والجهاز الفني.

ورغم الإصابة، استكمل قائد المنتخب الأرجنتيني المباراة، قبل أن يخضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته، وسط متابعة دقيقة من الجهاز الطبي.

هل تؤثر الإصابة على مشاركته؟

حتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية تؤكد غياب ميسي عن المباريات المقبلة، فيما يواصل الجهاز الطبي تقييم حالته بشكل مستمر، لاتخاذ القرار المناسب بشأن مشاركته.

ويُعد ميسي أحد أبرز عناصر منتخب الأرجنتين، لذلك تحظى حالته الصحية باهتمام واسع من وسائل الإعلام والجماهير في مختلف أنحاء العالم.

بين التريند والحقيقة

يؤكد خبراء الإعلام الرقمي أن تزامن الأحداث كثيرًا ما يؤدي إلى انتشار روايات وتعليقات واسعة على منصات التواصل، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

وفي حالة ميسي وعلياء قمرون، يبقى المؤكد هو إصابة اللاعب خلال المبارة بعد تسديد ضربة قوية برأسه أمام الرأس الأخضر، وفق ما أعلنته التقارير الرياضية، بينما يظل الربط بين الفيديو والإصابة مجرد تفاعل على مواقع التواصل، دون أي دليل يثبت وجود علاقة بين الأمرين.

ومع اقتراب المواجهات المقبلة، تترقب جماهير الأرجنتين موقف قائدها ليونيل ميسي، آملة في تعافيه الكامل واستمراره مع الفريق خلال مشوار البطولة.

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بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا
بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا
بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

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