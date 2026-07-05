صحيفة أرجنتينية تسلط الضوء على إمام عاشور قبل مواجهة مصر والأرجنتين

سلطت صحيفة Ole الأرجنتينية الضوء على إمام عاشور، نجم منتخب مصر، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفراعنة بمنتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مشيدة بمسيرته الكروية وتطوره خلال السنوات الماضية.

وقالت الصحيفة إن إمام عاشور بدأ مشواره في صفوف غزل المحلة، حيث كان يتدرب مع اللاعبين الأكبر سنًا حتى شق طريقه إلى الفريق الأول، قبل انتقاله إلى الزمالك عام 2019، الذي حقق معه عدة بطولات، ثم خاض تجربة احترافية مع ميتيلاند الدنماركي.

وأضافت أن عاشور عاد إلى مصر في عام 2023 لينضم إلى الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك، ونجح في فرض نفسه كأحد أبرز نجوم الفريق، بعدما تُوج بلقب هداف الدوري المصري في موسم 2024-2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصابات عطلت مسيرة اللاعب في بعض الفترات، بعدما تعرض لكسر في الترقوة، وهو ما تسبب في غيابه عن كأس العالم للأندية 2025، لكنه عاد بصورة قوية، مؤكدة أنه مع منتخب مصر يلعب بحرية كبيرة، سواء في مركز صانع الألعاب أو كلاعب مبدع في وسط الملعب.

ويأتي تسليط الضوء على إمام عاشور بالتزامن مع الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر، بعدما تأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في دور الـ32.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع الأرجنتين في ثمن نهائي مونديال 2026، في مواجهة مرتقبة تقام يوم الثلاثاء 7 يوليو على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب كبير لما سيقدمه نجوم الفراعنة، وفي مقدمتهم إمام عاشور.