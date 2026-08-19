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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يتوج بكأس خوان جامبر بعد الفوز على الأهلي 2-1

الأهلي وبرشلونة
الأهلي وبرشلونة
حمزة شعيب

حسم فريق برشلونة الإسباني لقب كأس «خوان جامبر» لصالحه، بعدما تغلب على الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وشهد اللقاء إثارة كبيرة، بعدما تقدم برشلونة بهدفين خلال الشوط الأول، قبل أن يقلص الأهلي الفارق مع بداية النصف الثاني، لكنه لم يتمكن من إدراك التعادل رغم الفرص التي سنحت له حتى صافرة النهاية.

برشلونة يتقدم بثنائية في الشوط الأول

بدأت المباراة بمحاولات من جانب الفريقين، وكان الأهلي قريبًا من التسجيل في الدقيقة الخامسة، بعدما سدد حمزة عبد الكريم كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وتواصلت محاولات الفريق الكتالوني، بينما حاول الأهلي الاعتماد على الهجمات السريعة، قبل أن يتدخل عمر الجزار لإبعاد عرضية خطيرة من رافينيا في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 23، تألق مصطفى شوبير وتصدى لمحاولة خطيرة من حمزة عبد الكريم، قبل أن يتدخل الحكم ويحتسب تسللًا على مهاجم برشلونة.

ونجح برشلونة في ترجمة أفضليته إلى هدف في الدقيقة 29 عن طريق حمزة عبد الكريم، الذي استغل هجمة منظمة من الجبهة اليسرى ووضع الكرة في شباك الأهلي، دون أن يحتفل أمام فريقه السابق.

وكاد برشلونة أن يضاعف تقدمه في أكثر من مناسبة، لكن دفاع الأهلي وحارسه تصدوا للمحاولات، قبل أن يحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء في الدقيقة 45 بعد عرقلة رافينيا.

وتولى رافينيا تنفيذ الركلة بنجاح، ليضيف الهدف الثاني لبرشلونة، وينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإسباني بهدفين دون رد.

 

دخل الأهلي الشوط الثاني بعدة تغييرات، حيث دفع الجهاز الفني بمحمد الشناوي وياسر إبراهيم ومنصف بقرار بدلًا من مصطفى شوبير وهادي رياض وسفيان بنجديدة.

وبعد مرور 6 دقائق فقط، نجح أحمد سيد زيزو في تقليص الفارق للأهلي، بعدما انفرد بمرمى برشلونة وسدد الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لحارس الفريق الكتالوني.

وأجرى الأهلي تبديلين في الدقيقة 59 بمشاركة أفشة وكريم الدبيس بدلًا من زيزو وكريم فؤاد، بعدما اشتكى زيزو من إصابة عضلية.

وحاول برشلونة تعزيز تقدمه، لكن محمد الشناوي تألق في الدقيقة 68 وأنقذ فرصة هدف محقق، بينما كاد الأهلي أن يدرك التعادل عن طريق منصف بقرار، إلا أن تسديدته اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 73، أجرى الأهلي 5 تغييرات دفعة واحدة، بمشاركة حسين الشحات وأحمد عبد القادر وياسين مرعي وأكرم توفيق وأحمد عيد بدلًا من طاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومروان عطية وأشرف بن شرقي وعمرو الجزار.

وغادر حمزة عبد الكريم أرض الملعب في الدقيقة 75، بعدما سجل هدف برشلونة الأول في المباراة.

وقبل نهاية اللقاء، حصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 89 بعد عرقلة جوردان داخل منطقة الجزاء، إلا أن محمد الشناوي واصل تألقه وتصدى للركلة في الوقت بدل الضائع.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي تغيير في النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة 2-1 وتتويجه بلقب كأس «خوان جامبر».

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني، هادي رياض، عمرو الجزار، كريم فؤاد.
خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، سفيان بنجديدة.

تشكيل برشلونة 

حراسة المرمى: جوان جارسيا.
خط الدفاع: إريك جارسيا، كوندي، جيرارد مارتين، أليخاندرو بالدي.
خط الوسط: إسبارت، برنال، فيرمين.
خط الهجوم: لامين يامال، حمزة عبد الكريم، رافينيا.

الأهلي برشلونة كأس خوان جامبر

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