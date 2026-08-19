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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة ينهي الشوط الأول متقدما علي الأهلي بهدفين نظيفين

برشلونة
برشلونة
حمزة شعيب

أنهى فريق برشلونة الإسباني الشوط الأول من مباراته أمام الأهلي متقدمًا بهدفين دون رد، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات كأس «خوان جامبر» الودية.

بدأ اللقاء بهدوء نسبي من جانب الفريقين، قبل أن تظهر الخطورة مبكرًا من برشلونة، حيث سدد حمزة عبد الكريم كرة في الدقيقة الخامسة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 12، تمكن سفيان بنجديدة من استلام الكرة خلف دفاع برشلونة، إلا أن حكم اللقاء أشار إلى وجود حالة تسلل على المهاجم المغربي.

وكاد برشلونة أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 18، بعدما أبعد عمرو الجزار عرضية رافينيا قبل وصولها إلى حمزة عبد الكريم أمام المرمى.

وعاد مصطفى شوبير للتألق في الدقيقة 23، بعدما أنقذ فرصة خطيرة من حمزة عبد الكريم، قبل أن يتدخل حكم الراية ويحتسب تسللًا على لاعب برشلونة.

وفي الدقيقة 24، أطلق رافينيا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الأهلي.

ونجح برشلونة في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 29، عن طريق حمزة عبد الكريم، بعد هجمة منظمة من الجبهة اليسرى، قبل أن يرفض اللاعب الاحتفال احترامًا لفريقه السابق الأهلي.

وحاول برشلونة مضاعفة النتيجة، لكن كريم فؤاد تدخل في الدقيقة 36 وأبعد فرصة خطيرة عن طريق إسبارت، ليحافظ على آمال الأهلي في العودة إلى اللقاء.

وفي الدقيقة 45، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد إعاقة رافينيا من جانب هادي رياض داخل منطقة الجزاء.

وتولى رافينيا تنفيذ ركلة الجزاء، وسددها بنجاح على يمين مصطفى شوبير، معلنًا عن الهدف الثاني للفريق الكتالوني.

وحاول الأهلي تقليص الفارق قبل نهاية الشوط، حيث سدد طاهر محمد طاهر كرة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أمسك بها حارس برشلونة جوان جارسيا، قبل أن يطلق أشرف بن شرقي تسديدة أخرى مرت بعيدة عن المرمى.

واستمر تفوق برشلونة حتى صافرة نهاية الشوط الأول، ليتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

تشكيل الأهلي أمام برشلونة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، هادي رياض، عمرو الجزار، كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، سفيان بنجديدة.

تشكيل برشلونة أمام الأهلي

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

خط الدفاع: إريك جارسيا، كوندي، جيرارد مارتين، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: إسبارت، برنال، فيرمين.

خط الهجوم: لامين يامال، حمزة عبد الكريم، رافينيا.

 

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي مدينة برشلونة في تمام الساعة الواحدة صباح الخميس، عقب انتهاء المواجهة.

وتتوجه بعثة الفريق من ملعب «سبوتيفاي كامب نو» إلى المطار مباشرة، وفق البرنامج المحدد للرحلة، استعدادًا للعودة إلى القاهرة.

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