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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر صرف الدولار ينخفض 50 قرشا بختام تعاملات البنوك اليوم الأحد

تراجع الدولار
تراجع الدولار
آية الجارحي

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه من مستوى الـ 52.27 جنيه للشراء الاسبوع الماضي إلى 51.76 جنيه اليوم الأحد 

وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بمتوسط 50 قرشا دفعه واحدة في جميع البنوك العاملة في مصر. 

أسعار الدولار اليوم 

 ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الأحد 4 -10-2026، ضمن نشرته الخدمية. 

 سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 51.76 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 51.67 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع. 

 البنك الاهلي المصري

 سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 51.64 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  51.64 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع.  

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

 سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك الاسكندرية 51.60 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع. 

سعر الدولار الان

 سعر الدولار في المصرف المتحد 51.60 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في بنك مصر

 

  سعر الدولار في بنك مصر 51.58 جنيه للشراء و51.68 جنيه للبيع  


 

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