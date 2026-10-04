دون الـ 52.. هبوط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بختام التعاملات في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الاحد 4 -10-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 51.76 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 51.67 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع.

البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 51.64 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 51.64 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 51.60 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان

سعر الدولار في المصرف المتحد 51.60 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.58 جنيه للشراء و51.68 جنيه للبيع