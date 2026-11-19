تلعب التغذية دورا أساسيا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، إذ يمكن أن تساعد بعض الاختيارات الغذائية في تحسين مستويات الكوليسترول وضبط ضغط الدم وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

ويؤكد خبراء التغذية أهمية الاعتماد على نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية، مع تقليل الأطعمة الغنية بالملح والدهون المشبعة والسكريات المضافة.

وهناك مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في دعم صحة القلب عند تناولها بانتظام ضمن نظام غذائي صحي ووفقا لموقع هيلثي.

7 أطعمة مفيدة لصحة القلب..

1- الجوز

يحتوي الجوز على الدهون غير المشبعة وأحماض أوميجا 3 النباتية، إلى جانب الألياف ومضادات الأكسدة، ويساعد إدراجه في النظام الغذائي بدلا من الوجبات الخفيفة الغنية بالدهون المشبعة على دعم صحة القلب.

2- الأفوكادو

يتميز الأفوكادو باحتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة، التي يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول عند استخدامه بديلا للأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، كما يوفر البوتاسيوم والألياف.

3- زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون من مصادر الدهون غير المشبعة، ويعتبر استخدامه بدلا من الزبدة والدهون الصلبة من الاختيارات الغذائية المفيدة لصحة القلب، خاصة ضمن النظام الغذائي المتوسطي.

4- الأسماك الدهنية

يحتوي السلمون والسردين والماكريل على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي ترتبط بدعم صحة القلب، وينصح بتناول الأسماك ضمن نظام غذائي متوازن مع تفضيل طرق الطهي الصحية مثل الشوي والفرن.

5- التوت والفراولة

تحتوي الفراولة والتوت على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، إلى جانب الألياف والفيتامينات، ويمكن أن تكون جزءا من نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات المفيد لصحة الأوعية الدموية.

6- الحبوب الكاملة

يحتوي الأرز البني والشعير والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة على الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب، لذلك يفضل اختيارها بدلا من الحبوب المكررة كلما أمكن.

7- البروكلي والخضراوات الورقية

توفر الخضراوات مثل البروكلي والسبانخ والكرنب مجموعة من الفيتامينات والمعادن والألياف، ويساعد تنويع تناولها ضمن النظام الغذائي على دعم صحة القلب وتقليل الاعتماد على الأطعمة المصنعة.

أطعمة يفضل التقليل منها للحفاظ على صحة القلب

إلى جانب الاهتمام بالأطعمة المفيدة، ينصح بتقليل تناول اللحوم المصنعة والوجبات السريعة والأطعمة المقلية والمنتجات الغنية بالملح والسكريات المضافة، لأنها قد تؤثر سلبا على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول عند الإفراط في تناولها.

كما يساعد الحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام والابتعاد عن التدخين على تقليل عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

ولا يوجد طعام واحد قادر على منع الإصابة بأمراض القلب، لكن اتباع نمط غذائي صحي ومستمر يعد من الخطوات المهمة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.