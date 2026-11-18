تستعد مصر لبدء مرحلة تجريبية جديدة لمنظومة الدعم النقدي المشروط اعتبارًا من 1 يناير المقبل، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، والتي تتضمن تخصيص 1300 جنيه شهريًا للأسرة المكونة من 4 أفراد، لشراء السلع والاحتياجات الغذائية وفقًا لاختيارات المواطنين.

وفي هذا السياق، كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، تفاصيل التصور المقترح للمنظومة الجديدة، موضحًا أنها تستهدف منح المواطنين حرية أكبر في اختيار السلع التي يحتاجون إليها، بدلًا من الالتزام بقائمة محددة من المنتجات التموينية.

وأشار الدجوي، إلى أن التطبيق التجريبي للمنظومة من المقرر أن يبدأ في الأول من يناير، تمهيدًا لتقييم التجربة والتوسع في تطبيقها بجميع محافظات الجمهورية.

1300 جنيه شهريًا للأسرة المكونة من 4 أفراد

بحسب التصور الذي عرضه رئيس شعبة المواد الغذائية، تحصل بطاقة التموين المخصصة للأسرة المكونة من 4 أفراد على دعم بقيمة 1300 جنيه شهريًا، يمكن استخدامها في شراء السلع الغذائية التي تحتاج إليها الأسرة، مثل السكر والزيت والدواجن وغيرها من المنتجات الأساسية.

وأوضح الدجوي أن المنظومة تمنح المواطن حرية تحديد أولوياته الشرائية، بدلًا من الحصول على أصناف محددة مسبقًا، مشيرًا إلى أن الأسرة يمكنها توجيه جزء من المبلغ لشراء الدواجن، وضرب مثالًا بإمكانية شراء نحو 10 دجاجات شهريًا.

موعد تطبيق الدعم النقدي المشروط

وفقًا لتصريحات رئيس شعبة المواد الغذائية، من المقرر بدء التطبيق التجريبي للمنظومة في 1 يناير 2027، على أن يتم تقييم التجربة قبل التوسع في تطبيقها على مستوى الجمهورية.

وتستهدف المرحلة التجريبية اختبار آليات تنفيذ المنظومة ومدى قدرتها على توفير احتياجات المواطنين، إلى جانب دراسة انعكاساتها على حركة تداول السلع والأسواق.

من المستحقون للدعم النقدي المشروط؟

حتى الآن، لم تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية بصورة رسمية التفاصيل النهائية لشروط الاستحقاق أو الفئات التي ستستفيد من مبلغ 1300 جنيه، كما لم تُنشر آلية معتمدة للتسجيل أو تحديد المستفيدين من المنظومة الجديدة.

وبالتالي، فإن مبلغ 1300 جنيه الوارد في التصريحات يتعلق بالأسرة المكونة من 4 أفراد وفق التصور المعلن، ولا يعني أن جميع الأسر المسجلة على بطاقات التموين ستبدأ في الحصول عليه تلقائيًا بمجرد بدء المرحلة التجريبية.

ومن المنتظر أن تتضح خريطة المستحقين وقواعد احتساب قيمة الدعم وآليات التنفيذ من خلال القرارات والتفاصيل الرسمية التي تعلنها الجهات الحكومية المختصة.

هل الدعم النقدي الجديد هو نفسه تكافل وكرامة؟

يختلف التصور المعلن للدعم النقدي المشروط المرتبط بالبطاقات التموينية عن برنامج «تكافل وكرامة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

فبرنامج «تكافل» يقدم مساعدة نقدية للأسر الفقيرة وفقًا لمعايير الاستحقاق والبحث الاجتماعي، بينما يستهدف برنامج «كرامة» فئات من بينها كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة وبعض الفئات الأولى بالرعاية.

وتشترط وزارة التضامن الاجتماعي في برنامج «تكافل» وجود أطفال بالأسرة، والانتظام في التعليم بالنسبة للأطفال بعد سن السادسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%، إلى جانب اجتياز معايير الاستهداف الاقتصادي والاجتماعي.

أما برنامج «كرامة» فيستهدف فئات مثل المسنين من سن 65 عامًا فأكثر، والأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 50% أو أكثر وفقًا للضوابط الطبية، إلى جانب فئات أخرى محددة.

كيف تستفيد الأسرة من المنظومة الجديدة؟

وفقًا للتصور المعلن، تعتمد المنظومة على استخدام قيمة الدعم المخصصة للبطاقة في شراء السلع الغذائية التي تحتاج إليها الأسرة، بدلًا من التقيد بأصناف ثابتة.

ومن أبرز ملامحها:

تخصيص 1300 جنيه شهريًا للأسرة المكونة من 4 أفراد وفق التصور المعلن.

إتاحة اختيار السلع الغذائية وفق احتياجات الأسرة.

إمكانية شراء السكر والزيت والدواجن وغيرها من المنتجات.

بدء التطبيق التجريبي في 1 يناير 2027، وفق تصريحات رئيس شعبة المواد الغذائية.

التوسع في التطبيق على مستوى المحافظات بعد تقييم المرحلة التجريبية.

ما موقف التجار والأسواق من المنظومة؟

وأكد هشام الدجوي أن التجار مستعدون لتطبيق منظومة الدعم النقدي المشروط، موضحًا أنها قد تحقق استفادة للمواطن من خلال حرية اختيار السلع، وللتاجر من خلال تحقيق هامش ربح، وللحكومة عبر تطوير إدارة منظومة توفير السلع.

كما أشار إلى تجهيز فروع ومنافذ «كاري أون» لتوفير المنتجات الغذائية، والمساهمة في ضبط الأسعار والحد من التفاوت بين الأسواق.

وتظل التفاصيل النهائية المتعلقة بالمستحقين وقيمة الدعم لكل أسرة وآليات استخدامه مرتبطة بما ستعلنه الحكومة رسميًا قبل بدء التطبيق التجريبي للمنظومة.