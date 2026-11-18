أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن العملية العسكرية التي أعلن جيش الاحتلال الإرهابي عنها وسط قطاع غزة وتقدُّم آلياته غرب "الخط الأصفر" وإخلاء المواطنين شمال شرق مخيم النصيرات منازلهم تحت التهديد تطور خطير وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار وتأكيد لتنكّر الحكومة الصهيونية لالتزاماتها بموجبه.

وقالت حماس في بيان لها : إن أوامر الإخلاء القسري وإجبار آلاف المواطنين على النزوح من مناطقهم تحت التهديد والقصف تمثل جريمة جديدة بحق المدنيين وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني.

وأضافت حماس : هذا الإعلان المترافق مع تحرّكات عسكرية خطيرة على الأرض تعمل بشكل ممنهج على حشر المواطنين في شريط ضيّق من القطاع يؤكّد عزم حكومة مجرم الحرب نتنياهو الهروب من أزماتها الداخلية تجاه تصعيد جرائمه بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة.

وتابعت حماس : لن تُحقق هذه الجرائم للاحتلال أمنًا أو استقرارًا بل ستفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في ظل الحصار والتجويع والانهيار شبه الكامل للخدمات الأساسية.

وأمضت حماس قائلة : إننا نُحمّل حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة لها المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه العملية العسكرية وما سينتج عنها من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين.

وحمّلت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية استمرار الصمت والعجز عن وقف العدوان وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.

كما أدانت حماس بيان مجلس السلام الأخير الذي ساوى بصورة مرفوضة بين عدوان الاحتلال المتواصل وبين معاناة الضحية الفلسطينية متجاهلًا حقيقة الاحتلال والحصار والاعتداءات المستمرة على شعبنا.

وأكمل البيان قائلا : إن هذا النهج المنحاز لا يخدم العدالة ولا حماية المدنيين بل يوفر غطاءً سياسيًا لمواصلة الاحتلال جرائمه وانتهاكاته.

وأتمت حماس : يجب على المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار الاضطلاع بمسؤولياتها والتدخل الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار وإجباره على وقف عمليته الإجرامية وغير المبررة والتي ستعمّق من معاناة المواطنين في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء شعبنا ووقف سياسة التهجير والنزوح القسري المفروضة عليهم.