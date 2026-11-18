اتهمت الهيئة المشرفة على ​خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة كلا من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس بعدم الوفاء بالتزاماتهما لإنهاء الأعمال ‌القتالية، مما يجعل سكان غزة يواجهون ظروفا متردية ويهدد بانهيار وقف إطلاق النار.

الحرب علي غزة

جاء ذلك في تقرير لمجلس السلام مؤلف من 12 صفحة، وهو الثاني الذي تقدمه الهيئة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ دخول وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة حيز التنفيذ قبل 13 شهرا. ويقدم التقرير تقييما واقعيا للتقدم المحرز خلال تلك الفترة.

ومن المتوقع أن يقدم ​مجلس السلام، الذي أنشأه ويرأسه ترامب، نتائج التقرير إلى اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك بنهاية نوفمبر الجاري.

وقال التقرير: الفجوة بين ما تم ​الاتفاق عليه وما يحدث على أرض الواقع تظل الخطر الأساسي الذي يهدد العملية، محذرا من أن أي وقف لإطلاق النار لا ⁠يحقق نتائج ملموسة لا يمكن أن يصمد للأبد.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة حماس بعد على طلبات ​للتعليق على التقرير.

جمود خطة إنهاء الحرب

ورغم أن وقف إطلاق النار أوقف العمليات القتالية الكبيرة، فإن الخطة الأشمل الداعية إلى نزع سلاح حماس وانسحاب القوات ​الإسرائيلية وبدء إعادة الإعمار تعثرت فعليا بعد فترة وجيزة من سريانها العام الماضي.

ووافقت حماس في يوليو على خارطة طريق وضعها مجلس السلام لتسليم أسلحتها ونقل إدارة غزة إلى سلطة انتقالية مدنية، لكن إسرائيل رفضت الخطة قائلة إنها لن تنسحب لحين تفكيك حركة حماس.

وتشن إسرائيل غارات شبه يومية على غزة، غير أن التقرير ذكر أن مقاتلي حماس يواصلون أيضا ​هجماتهم على القوات الإسرائيلية.

وقال التقرير: كل يوم تواصل فيه إسرائيل غاراتها على أهداف لحماس، فإنها تؤخر كيفية اختبار مدى التزام حماس بخارطة الطريق.

وأضاف: في غضون ذلك، تستمر ​الأنشطة المسلحة لحماس ولم يتم الوفاء بالالتزام بوقف جميع الأنشطة العسكرية بالكامل من قبل الطرفين ويواجه السكان شتاء آخر في الخيام وبين الأنقاض، علي حد قولهم.

وانتقد التقرير حكومة الإحتلال الإسرائيلي، بسبب غياب القرارات بشأن الترتيبات اللازمة لتدريب ونشر قوة شرطة فلسطينية مدنية لتحل محل حماس كسلطة مسؤولة عن إنفاذ القانون في القطاع.

وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر يعوق التنفيذ الكامل للخطة.

وذكر التقرير أن القيود التي تفرضها إسرائيل على الإمدادات والمعدات، إلى جانب نقص التمويل، ​أعاقت قدرة سكان غزة على الاستعداد ​لموسم الأمطار والتعامل معه.

وزعم التقرير إن حركة حماس من ناحيتها تجمع الضرائب على البضائع الداخلة إلى غزة مما أثر على توفر السلع الأساسية.

وأنشأ ترامب مجلس السلام للإشراف على ​خطته لإنهاء الحرب التي شنتها إسرائيل علي غزة في أكتوبر.