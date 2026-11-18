أصيبت سيدة وابنتها بحـ.روق متفرقة، إحداهما بحروق متوسطة والأخرى بحـ.روق شديدة من الدرجة الثالثة، إثر قيام شاب بسكب البنزين عليهما وإشعال النيران بهما، بسبب خلافات الجيرة بمدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مركز شرطة بني عبيد، بقيام أحد الأشخاص بإشعال النيران في جارته وابنتها، بدائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة بني عبيد وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه

وبالفحص والتحريات تبين قيام شاب يدعى «عمر أ. م »، 21 عامًا، بسكب مادة البنزين على جارته «سهام ع م »، 47 عامًا، وابنتها «ياسمين»، 28 عامًا، ثم أشعل النيران فيهما.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات جيرة بين والدة المتهم والسيدة المصابة الأولى، تطورت إلى قيام الشاب بسكب البنزين على الأم وابنتها وإشعال النيران بهما.

وأسفر الحادث عن إصابة الأم بحروق متوسطة متفرقة بالجسم، بينما أصيبت ابنتها بحروق شديدة من الدرجة الثالثة، وجرى نقلهما إلى مستشفى بنى عبيد لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم وتم تحويلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما جرى إخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.