يستعد الكونجرس الأمريكي لتكريم اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمنحه الميدالية الذهبية للكونجرس، تقديرًا لدوره التاريخي في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وذلك بعد نحو 45 عامًا على اغتياله.

وتقام مراسم التكريم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، في قاعة التماثيل الوطنية بمبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وعدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل، وشخصيات سياسية أمريكية.

ويأتي هذا التكريم تنفيذًا لقانون أقره الكونجرس الأمريكي عام 2018، ووقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 ديسمبر من العام نفسه، ليصبح تكريم السادات بالميدالية الذهبية للكونجرس رسميًا، تقديرًا لإسهاماته في مسار السلام بين مصر وإسرائيل.

تكريم السادات بعد 8 سنوات من إقرار القانون

كان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على مشروع القانون الخاص بتكريم السادات في 26 سبتمبر 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر من العام نفسه، ثم وقعه ترامب في 13 ديسمبر 2018.

وحمل التشريع اسم "قانون الاحتفال بمئوية أنور السادات"، ونص على منح الرئيس المصري الراحل الميدالية الذهبية للكونجرس بعد وفاته، تقديرًا لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب القانون، تتولى وزارة الخزانة الأمريكية تصميم الميدالية وسكها، على أن تقدم خلال مراسم رسمية بحضور ممثل عن الحكومة المصرية وأحد أفراد أسرة السادات.

وكان من المقرر أن تتسلم الميدالية جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل، إلا أنها توفيت في 9 يوليو 2021، ليؤول تسلم التكريم إلى أحد أقرب أفراد أسرة السادات.

ويشارك في مراسم التكريم النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وابن شقيق الرئيس الراحل، ممثلًا عن الأسرة.

لماذا يكرم الكونجرس السادات؟

يرتبط تكريم السادات بالدور الذي لعبه في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى مسار المفاوضات السياسية مع إسرائيل، وصولًا إلى توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

وكان السادات قد ألقى خطابًا أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي في 5 نوفمبر 1975، تحدث خلاله عن العلاقات المصرية الأمريكية والقيم المشتركة بين البلدين، كما تناول رؤيته لمسار السلام في الشرق الأوسط.

وبعد حرب أكتوبر 1973، بدأت مرحلة جديدة من التحركات السياسية والدبلوماسية، وشهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطورًا مع المحادثات التي شارك فيها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، والتي أسهمت في التوصل إلى اتفاقات مهدت لاستعادة مصر أراضيها في سيناء.

من زيارة القدس إلى كامب ديفيد

اتخذ مسار السلام بين مصر وإسرائيل خطوة تاريخية عندما زار الرئيس السادات القدس عام 1977، في تحرك كان له تأثير كبير على مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي.

وفي سبتمبر 1978، استضاف الرئيس الأمريكي جيمي كارتر السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن في منتجع كامب ديفيد، حيث استمرت المفاوضات لمدة 13 يومًا، وأسفرت عن اتفاقيات كامب ديفيد.

ومثلت الاتفاقيات نقطة تحول رئيسية في مسار العلاقات بين مصر وإسرائيل، ومهدت الطريق أمام توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في مارس 1979.

وفي العام نفسه، حصل السادات وبيجن على جائزة نوبل للسلام، تقديرًا لجهودهما في التوصل إلى اتفاقيات كامب ديفيد ودفع عملية السلام.

تصميم الميدالية وتفاصيل التكريم

كشفت دار سك العملة الأمريكية عن تصميم الميدالية الذهبية في سبتمبر 2019، ويحمل أحد وجهيها صورة للرئيس الراحل أنور السادات، بينما يظهر على الوجه الآخر النصب التذكاري للجندي المجهول وضريح الرئيس الراحل.

ورغم إقرار القانون في عام 2018، تأخر تسليم الميدالية حتى نوفمبر 2026، لتقام مراسم التكريم بعد سنوات من اعتماد التشريع.

ويشارك وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الاحتفالية، ويلقي كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مناسبة تستعيد واحدة من أبرز المحطات في تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية ومسار السلام في الشرق الأوسط.

السادات.. من الجيش إلى الرئاسة

ولد محمد أنور السادات في 25 ديسمبر 1918 بقرية ميت أبو الكوم في محافظة المنوفية، وتخرج في الأكاديمية العسكرية الملكية بالقاهرة عام 1938، قبل أن يلتحق بالقوات المسلحة برتبة ملازم ثانٍ.

وخلال مسيرته العسكرية، التقى السادات بعدد من الضباط الذين شاركوا لاحقًا في تأسيس تنظيم الضباط الأحرار، الذي قاد ثورة 23 يوليو 1952.

وشغل السادات بعد الثورة عددًا من المناصب السياسية، من بينها رئاسة مجلس الأمة عام 1960، ثم منصب نائب رئيس الجمهورية عام 1964.

وبعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في سبتمبر 1970، تولى السادات رئاسة الجمهورية، ليصبح ثالث رؤساء مصر.

وفي 6 أكتوبر 1973، قاد السادات مصر في حرب أكتوبر، التي شكلت محطة رئيسية في الصراع العربي الإسرائيلي، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى مسار المفاوضات السياسية.

اغتيال السادات في 1981

في 6 أكتوبر 1981، وبعد نحو عامين ونصف العام من توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، اغتيل الرئيس السادات خلال عرض عسكري أقيم في القاهرة.

وبعد مرور 45 عامًا على اغتياله، يعود اسم السادات إلى قاعة الكونجرس الأمريكي من خلال واحدة من أرفع الجوائز المدنية في الولايات المتحدة، تكريمًا لدوره في دفع عملية السلام وإعادة تشكيل العلاقات المصرية الأمريكية.