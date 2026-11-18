في حدثٍ تاريخي استثنائي احتضنته قاعة مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، شارك السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق. عضو مجلس الشيوخ، ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، ضمن الوفد المصري رفيع المستوى الذي يشهد مراسم تسليم أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات ميدالية الكونغرس الذهبية، والتي تُعد أرفع وسام مدني تمنحه المؤسسة التشريعية الأمريكية.

وجاءت مشاركة السفير العرابي كأحد أبرز الرموز الدبلوماسية والسياسية المصرية في هذا المحفل الدولي، إلى جانب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية رئيس الوفد المصري المكلف بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجمال السادات نجل الزعيم الراحل، وذلك للاحتفاء بالإرث السياسي والإنساني لبطل الحرب والسلام الذي أعاد رسم ملامح الشرق الأوسط.

من جانبه وصف السفير محمد العرابي، هذا التكريم التشريعي الرفيع بأنه شهادة تاريخية متأخرة لكنها منصفة، تُوجت بها عبقرية سياسية استثنائية سبقت عصرها بعقود، موضحًا أن وجودنا في قلب الكونغرس الأمريكي لتكريم الزعيم الراحل أنور السادات هو تجسيد حي لعدالة التاريخ؛ فالرئيس الراحل محمد أنور السادات غيّر وجه المنطقة بأسرها بشجاعة فريدة نادرًا أن تتكرر في التاريخ الحديث.

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الرئيس السادات دفع ثمنًا هائلاً من أجل استقرار وطنه وسلامة شعبه، واليوم يرى العالم بأسره، عبر هذه الميدالية المرموقة، أن رؤيته الاستراتيجية وثباته على المبدأ هما الركيزة الحقيقية لأي أمن واستقرار مستدام في الشرق الأوسط.

وشدد السفير محمد العرابي على أن الحضور المصري الرسمي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، جنبًا إلى جنب مع أسرة الزعيم الراحل وفي مقدمتهم جمال السادات، يبعث برسالة واضحة تعكس وفاء الدولة المصرية الدائم لرموزها الوطنية وقادتها الذين صنعوا المجد وحملوا أمانة الوطن في أشد الظروف قسوة.

وأكد أن سيرة الرئيس الراحل أنور السادات وإرثه الدبلوماسي والوطني سيظلان نبراسًا ومصدر إلهام للأجيال الجديدة، في كيفية صناعة السلام الحقيقي القائم على القوة، والندية، والوطنية الخالصة، وهو النهج الذي تواصل مصر ترسيخه اليوم كركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي.