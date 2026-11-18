تحدث عاطف جندي نجيب أحد الفائزين بمبادرة الأب القدوة لعام 2026، عن المبادرة وفرحه أبنائه بالفوز.

وقال عاطف جندي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الجائزة مميزة للغاية وتفاجئت بحصولي على تلك الجائزة.

واسترسل: لدي 3 أبناء وكنت حريص للغاية على تواجدي معهم باستمرار، وعملت على غرس الأخلاق الجيدة داخل الاولاد منذ الصغر.

واكمل: المنزل أول مدرسة تعلم الطفل، ولازم تعرف أن دور الأب مش فلوس أو كسوة وأولادي اتعلموا مني بالمواقف.

وشهدت مبادرة «الأب القدوة» لعام 2026 تقدم 56 مرشحًا على مستوى الجمهورية ضمن الفئات المختلفة، بينهم 36 مرشحًا في فئة «الأب الطبيعي»، و17 مرشحًا في فئة «أب لابن من ذوي الإعاقة»، و3 مرشحين في فئة «الأب البديل».

وجرى اختيار الفائزين وفق معايير تستهدف إبراز قصص الآباء الذين قدموا نماذج متميزة في رعاية أبنائهم وتحمل المسؤولية ودعم الأسرة، بما يعكس الدور المحوري الذي تقوم به الأسرة في بناء المجتمع المصري